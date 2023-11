Von „Star Wars“, „Black Swan“ über „V wie Vendetta“ und Marvels „Thor“ - Hollywoodstar Natalie Portman (42) stand bereits in jungen Jahren vor der Kamera. Die israelisch-amerikanische Schauspielerin hatte ihr Filmdebüt mit gerade einmal 13 Jahren in „Léon - der Profi“ an der Seite von Jean Reno. Seither folgt ein Film auf den anderen und die 42-Jährige konnte sich in Hollywood etablieren.

Schattenseiten des frühen Erfolges

In einer aktuellen Folge des „Variety’s Awards Circuit Podcasts“ spricht sie über ihre Anfänge im Filmgeschäft. Sie warnt die Zuhörer vor dem frühen Einstieg in die Branche: „Ich würde junge Menschen nicht ermutigen, damit anzufangen“. Für Kinder und Jugendliche sei diese Erfahrung nicht immer positiv. Gerade die Presse mache es Jung-Schauspielern nicht immer leicht: „Ich habe zu viele schlimme Geschichten gehört, ich denke nicht, dass Kinder auch nur in irgendeiner Weise Teil davon sein sollten.“

Gute Ausbildung hat Vorrang

Die Oscar-Preisträgerin ist selbst Mutter von zwei Kindern, ob Sohn Aleph (12) und Tochter (6) diesen Weg ebenfalls einschlagen werden, ist zu bezweifeln. Sie möchte ihre Kinder beschützen: „Ich hatte großes Glück, dass mir damals nichts passiert ist. Ich hatte ebenfalls überfürsorgliche und wundervolle Eltern.“

Portman möchte sich auf die Schulbildung ihrer Kinder fokussieren, das hätte auch für sie selbst immer Priorität gehabt. Die 42-Jährige hat ein Bachelorstudium der Psychologie an der renommierten Harvard University vorzuweisen. Zudem veröffentlichte sie mehrere Publikationen in Fachzeitschriften und spricht fließend Englisch, Neuhebräisch und Französisch.

Sie sei aber trotz allem dankbar für diese Erfahrung in jungen Jahren: „Ich habe dem Film meine Karriere zu verdanken“.