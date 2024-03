Prunkvoll und prächtig war die Hochzeit der Enkelin von Medienmogul Rupert Murdoch (92) im Juli 2022 in den Cotswolds im Südwesten Englands. Nach fünf Jahren Beziehung schienen Charlotte Emma Freud und der Rapper Luke Storey im siebenten Himmel zu schweben, der Schritt in die Ehe war die Krönung. Murdoch entstieg einem Hubschrauber in weißem Anzug und roten Wildlederschuhen, die Gäste, darunter zahlreiche Hollywoodstars und Superreiche, sahen vor dem Altar ein absolutes Traumpaar stehen. Freud: „Alle dachten, unsere Beziehung sei wunderbar.“ Doch der Schein trog. Wie die junge Frau jetzt der „Mail on Sunday“ gestand, lag die Ehe nur wenige Stunden nach ihrer Schließung bereits in Trümmern. „Wir waren zwölf Stunden verheiratet, als unsere ganze Welt zusammenbrach.“

In Hochzeitsnacht rückfällig geworden

Freud (24) hatte Storey– einen bekennenden Drogen- und Alkoholabhängigen – kennengelernt, als sie gerade 18 Jahre alt war und er 33. Er ermutigte die junge Frau, sich „Narcotics Anonymous“ anzuschließen und half ihr so dabei, ihre Ketaminsucht zu beenden. Der Rapper hatte noch nie einen Hehl aus seiner Alkohol- und Drogensucht gemacht, doch vor der Hochzeit galt er als clean. Der Zustand hielt allerdings nicht lange an. Schon auf dem Weg in die Flitterwochen floss der erste Alkohol - und Storey wurde rückfällig. Freud: „Es war kein tolles Zeichen.“ Und auch Freud war Rauschmitteln jeglicher Form noch nie abgeneigt gewesen - ein Teufelskreis.

„Wir hatten eine tolle Beziehung, wenn wir nüchtern waren - aber keiner von uns konnte nüchtern bleiben“, gesteht Freud. Die Ehe sei ein „Shitshow“ gewesen, im Mittelpunkt stand der ständige Kampf, nicht rückfällig zu werden. Einziger Ausweg war die Scheidung, die nach nur 14 Monaten im Sommer 2023 erfolgte.

Die 24-Jährige lebt jetzt mit einem neuen Partner in Los Angeles und arbeitet daran, in den kommenden Monaten eine Dating-App für nüchterne Menschen namens „Club Pillar“ auf den Markt zu bringen. Sie hat auch ein Musical für Kinder basierend auf dem Bestseller von Charlie Mackesy „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ geschrieben.