Normalerweise jubeln Tausende Taylor Swift zu. Doch am Sonntag schlüpfte die Sängerin ausnahmsweise in die Rolle eines Superfans. So freute sich Swift, dass ihr Freund Travis Kelce (34) bald beim Super Bowl auf dem Feld stehen wird.

Swift hatte beim Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens auf der Tribüne mitgefiebert und den letztjährigen Super-Bowl-Siegern, den Chiefs, die Daumen gedrückt. Das sollte sich auszahlen. Am Ende entschieden die Chiefs die Partie mit einem 17:10-Sieg für sich.

Große Freude am Spielfeld

Nach dem Spiel ließ Swift ihren Gefühlen freien Lauf. Auf dem Spielfeld umarmte und küsste sich das Paar. Swift war die Freude über den Erfolg ihres Freundes deutlich anzusehen und auch der Sportler zeigte sich in Feierlaune.

Kelce, der von seinen Teamkollegen als bodenständig beschrieben wird, hat nun am Sonntag in zwei Wochen die Chance zum dritten Mal den Super Bowl zu gewinnen. Es ist davon auszugehen, dass Swift auch bei diesem Spiel live vor Ort sein wird.