Verwuschelte blonde Haare, blaue Augen und ein lässiger Schlafzimmerblick, diese Attribute verhalfen in den vergangenen Jahrzehnten schon so manchem jungen Mann bis ganz nach oben. Mittlerweile ist auch Jeremy Allen White (32) auf dem besten Weg in die Hollywood A-Liga. Der Schauspieler, der im New Yorker Stadtteil Brooklyn seine ersten Schritte machte, kommt selbst aus einer Schauspieler-Familie.

Erste Erfolge und der große Durchbruch

Das Interesse an Kunst und Film wurde bereits in seiner Kindheit geweckt, nachdem er seit jungen Jahren Tanzunterricht genommen hatte, kam mit dem Alter das Interesse an Theater und Film dazu. Mit 13 arbeitete er Teilzeit in einer Castingagentur, bald darauf folgten erste kleinere Gastrollen. 2011 gelang ihm mit der Adaption der britischen Dramedy-Serie „Shameless“ für den amerikanischen Markt der Durchbruch.

Rund ein Jahrzehnt mimte er den Phillip „Lip“ Gallagher, einen klugen, aber gebeutelten Charakter, der an der berüchtigten South Side von Chicago groß wird. Das Viertel zählt zu einem der sozialen Brennpunkte USA, Kriminalität, Alkohol, Drogen und Gewalt stehen dort an der Tagesordnung. Im Mittelpunkt der Serie steht der Alltag der siebenköpfigen Problemfamilie Gallagher. Im Laufe der Jahre wird Philip erwachsen, vom Teenager zum jungen Mann muss er diverse Hürden überwinden und sich entgegen aller äußeren Einflüsse nach oben kämpfen. Obwohl er es an die Elite-Universität Harvard schafft, folgt rasch Ernüchterung, Drogen und Alkohol machen ihm Probleme.

Preisgekrönte Performances

Nach dem offiziellen Ende der Serie folgt der nächste Coup, eine Hauptrolle im Drama „The Bear: King of the Kitchen“. Dort verkörpert er einen jungen Koch Carmy, der den heruntergekommenen Sandwichladen seiner Familie wieder auf Kurs bringen will. Auch hier wird er wieder vor so manche Herausforderung gestellt. Doch seine Bemühungen werden belohnt. White erhält 2023 seinen ersten Golden Globe als Bester Serien Hauptdarsteller. Am vergangenen Wochenende durfte er seine zweite Trophäe mit nach Hause nehmen.

Mittlerweile gehört der Schauspieler, der seit vielen Jahren in Los Angeles lebt, zu einem der aufstrebenden Jungstars der aktuellen Schauspielriege. Neben seinen Filmprojekten ist er zudem ein gefragtes Werbegesicht, modelte bereits für einige bekannte Marken. Aktuell ist er in der neuen Kampagne von „Calvin Klein“ zu sehen. Mit seinen Bildern sorgte er in den vergangenen Tagen für Schnappatmung im Netz. Besonders die weiblichen Fans zeigen sich begeistert von dem 32-Jährigen.

Private Abgründe

Trotz aller Erfolge lief es in seinem Privatleben weniger rund, White war seit 2013 mit der Schauspielerin Addison Timlin („Californiaction, „Girl in The Box“) liiert. Der größte Stolz des Paares sind ihre zwei gemeinsamen Töchter Ezer (5) und Dolores (3). 2019 gaben sich die beiden das Ja-Wort. Doch im Mai 2023 wurde bekannt, dass die Beziehung gescheitert ist, die beiden lassen sich scheiden. Mittlerweile ist er frisch verliebt, wurde mehrmals mit der spanischen Popsängerin Rosalia gesehen.

Für White sei diese Zeit nicht leicht gewesen, er sprach in mehreren Interviews Ende letzten Jahres über seine Selbstfindungsphase. Das Renovieren seines 1920er-Jahre Häuschens in LA, in dem er seit sieben Jahren wohnen würde, hätte ihm sehr dabei geholfen, wie in einem Gespräch mit dem „GQ-Magazin“ erzählt. Zudem spiele Sport seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle in seinem Leben. Das wäre auch für seine akutelle Kinorolle für „The Iron Claw“ von Vorteil gewesen. Hier spielt er an der Seite von Zac Efron einen der Von Erich Brüder. Die Wrestler-Dynastie, die in den 1980er-Jahren Erfolge feierte, war geprägt von Tragödien. Fünf der sechs Brüder starben, bevor sie 34 wurden.

Diese Rolle hätte dem 32-Jährigen einiges abverlangt, denn er musste einiges an Körpermasse zulegen, was bei seiner Größe von 1,7 Metern eine Herausforderung gewesen sei. Künftig möchte sich der Zweifach-Vater nicht mehr nur tragischen Rollen widmen, es würde ihn auch reizen in seine Heimat New York zurückzukehren, um dort am Broadway sein Glück zu versuchen. Denn das wäre sein eigentlicher Traum gewesen, bevor der kommerzielle TV-Erfolg kam und ihn auf die andere Seite des Landes verschleppte.