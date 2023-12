Der nächste tragische Todesfall in der Familie Carter: Ein Jahr nach dem Ableben von Sänger Aaron Carter (34) ist seine Schwester kurz vor Weihnachten verstorben. Bobbie Jean Carter wurde nur 41 Jahre alt. „Ich stehe unter Schock, seit ich vom plötzlichen Tod meiner Tochter Bobbie Jean erfuhr; und ich werde Zeit brauchen, um die schreckliche Realität zu verarbeiten, dass dies nun schon zum dritten Mal passiert ist“, sagte Jean Elisabeth Carter gegenüber TMZ. Die Mutter von fünf Kindern, zu denen auch „Backstreet Boy“ Nick Carter zählt, muss damit einen weiteren tragischen Verlust hinnehmen.

Todesursache ist vorerst unklar

Neben Aaron starb im Jahr 2012 auch Schwester Leslie Carter im Alter von nur 25 Jahren. „Wenn ich in der Lage bin, klar zu denken, werde ich eine ausführlichere Erklärung abgeben, aber bis dahin bitte ich darum, dass man mich in Ruhe trauern lässt“, sagte die Mutter weiter.

Über die Todesursache von Bobbie Jean ist vorerst nichts bekannt. Quellen, die den Carters nahe stehen, sagen dem People-Magazin, dass die Familie glaubt, dass Bobbie Jean nach einem Herzstillstand gestorben sei. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

Für die Familie ist es der nächste Schicksalsschlag. Leslie starb vor mehr als elf Jahren an einer Überdosis, Sohn Aaron ertrank in der Badewanne, nachdem er das Beruhigungsmittel Xanax einnahm und Gase aus Druckluft-Dosen eingeatmet hatte. Auch Bobbie Jean hatte in der Vergangenheit mehrfach mit Drogenproblemen zu kämpfen.

Bis zu ihrem Tod führte Bobbie Jean ein weitgehend privates Leben mit ihrer kleinen Tochter. In den frühen 2000er Jahren war sie als Garderobiere und Make-up-Künstlerin bei den Tourneen ihres Bruders Aaron dabei.

Alkoholmissbrauch in der Familie

Angel Carter, Zwillingsschwester von Aaron Carter, trauert in einem Instagram-Posting um ihre Schwester: „Du hattest einen großartigen Sinn für Humor und einen lebhaften Geist. Als ich aufwuchs, war ich dein Baby, und du warst meine beste Freundin“, schreibt sie zu Erinnerungsfotos ihrer Schwester. Das Leben sei nicht fair zu Bobbie Jean gewesen, „das weiß ich. Manchmal fühlt es sich so an, als hättest du keine Chance gehabt, egal was passiert“, fuhr die 36-Jährige fort.

Für Kinder sei es unglaublich wichtig, Unschuld zu erleben, „anstatt durch Trauma, Schmerz und Leid belastet zu werden, vor allem in einem so jungen Alter“, heißt es in dem Instagram-Beitrag weiter. „Ich weiß, warum Leslie, Aaron und jetzt auch du in diese Situation geraten seid. Ich teile den Schmerz, den wir in unserer Kindheit erlebt haben, und es tut mir leid, dass ihr keine Chance auf ein besseres Leben hattet.“ Man müsse „Barrieren abbauen, Stigmata abbauen und eine Gesellschaft schaffen, in der die Suche nach psychischer Unterstützung auf Verständnis und Ermutigung stößt“.

Angel Carter hat im vergangenen Jahr dem „People“-Magazin ein Interview gegeben und über Alkoholmissbrauch in der Familie und die Last des frühen Ruhms der Brüder Aaron und Nick gesprochen. Eine traumatische Kindheit war für alle Carter-Kinder die Folge.