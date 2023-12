Es gibt freudige Nachrichten aus Hollywood: Schauspieler Adam Driver (40) hat neue Details über seine kleine Tochter mit seinen Fans geteilt. In der aktuellen Folge von „Live with Kelly & Mark“ sprach der 40-Jährige über sein Vaterglück. Driver und Frau Joanna Tucker freuten sich vor einigen Monaten über ihr zweites Kind. Er verriet, dass das Leben mit einem Baby mitunter eine Herausforderung sein kann.

Freudige Neuigkeiten

Als Co-Moderatorin Kelly Ripa Driver nach seiner Tochter fragte, antwortete er: „Sie ist acht Monate alt.“ Ripa kommentierte: „Wie schön! Das muss wie ein Weihnachtswunsch gewesen sein.“ Driver lachte und stimmte zu: „Ja. Ich habe bereits einen älteren Sohn, der sechs Jahre alt ist. Man vergisst irgendwie, wie anspruchsvoll Babys sein können.“

Co-Moderator Mark Consuelos erkundigte sich weiter, ob der Schauspieler seit der Geburt des Neugeborenen ausreichend Schlaf bekommen habe. Driver antwortete: „Nicht viel. Aber dieses Mal erinnere ich mich daran, es mehr zu genießen. Beim ersten Mal ging alles so schnell vorbei, und ich war so darauf bedacht, dass er sich entwickelt und mir mitteilen kann, was los ist. Jetzt bin ich geduldiger mit ihr und versuche, den Moment mehr zu schätzen.“

Der Star fügte hinzu, dass er dieses Mal mehr Glück habe, da seine Tochter „mich mehr mag“, während sein Sohn „in den ersten drei Jahren nichts mit mir zu tun haben wollte“.

Weihnachtswunsch erfüllt

Anfang dieses Monats bestätigte „PEOPLE“, dass der Schauspieler die Ankunft seiner Tochter bekannt gegeben hatte. Laut Page Six, die als Erste über die Neuigkeit berichteten, teilte Driver während einer Generalprobe für seine Moderation bei Saturday Night Live mit: „Letztes Jahr habe ich mir ein kleines Mädchen gewünscht, und ich habe es bekommen, was anstrengend ist. Also wünsche ich mir dieses Jahr Schlaftabletten!“

Dies war nicht das erste Mal, dass Driver während der Comedy-Show große Neuigkeiten verkündete. Während seiner Moderation bei Saturday Night Live im Jahr 2020 gab er in seinem Eröffnungsmonolog nach einigen Andeutungen schließlich seinen Vaterstatus bekannt und sagte zur Menge: „Ich bin ein Ehemann. Und ein Vater. Allerdings in dieser Reihenfolge, das habe ich meinem Sohn sehr klargemacht. Er steht an zweiter Stelle in allem.“