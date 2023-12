Olly Murs (39) und seine Ehefrau Amelia Tank (30) werden Eltern. Das Paar, das nach drei Jahren Beziehung im Juli geheiratet hat, erwartet nun ihr erstes gemeinsames Kind.

Bekanntgabe via Instagram

Der Sänger und seine Frau gaben die freudige Nachricht via Instagram bekannt. Darauf zu sehen: Murs, der ein Ultraschallbild in der Hand hält und freudig auf den Bauch der 30-Jährigen deutet. In den Kommentaren wurde das Paar bereits von vielen Fans beglückwünscht.

Die Hochzeit der Bodybuilderin und des britischen Sängers wurde im Sommer pompös gefeiert. Dabei hatten die beiden weder Kosten noch Mühen gescheut. Wie die „Daily Mail“ berichtete, soll das Paar einen McDonalds-Foodtruck, ein Karussell sowie ein Riesenrad organisiert haben. Ob die Babyparty ähnlich prunkvoll ablaufen wird, ist vorerst nicht bekannt.