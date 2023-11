Zehn Tage lang saß Jamie Lynn Spears (32) im britische Dschungelcamp, nun hat die Schwester von Britney Spears (41) aus gesundheitlichen Gründen den Dreh von „I‘m A Celebrity...Get Me Out Of Here!“ vorzeitig abgebrochen.

„Jamie Lynn Spears hat ‚I‘m A Celebrity...Get Me Out Of Here!‘ aus medizinischen Gründen verlassen“, heißt es in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Profil der ITV-Sendung. Und weiter: „Sie war eine fantastische Mitbewohnerin, die bei Prüfungen triumphiert und eine gute Bindung zu den anderen Prominenten aufgebaut hat.“

Weitere Hintergründe zu der Entscheidung gibt es nicht. Jamie Lynn Spears, selbst Schauspielerin und Sängerin, überraschte mit ihrer Teilnahme beim britischen Dschungelcamp. Die 32-Jährige hat einige sehr emotionale Tage im australischen Dschungel hinter sich, die Bedingungen im Camp machten ihr zu schaffen, zudem vermisste sie ihre Familie zu Hause. Das Verhältnis zu Schwester Britney galt in den vergangenen Jahren als angespannt, im Camp sprach sie jedoch unter anderem davon, dass sie eine „gute, große Schwester“ habe, die sie liebe.