In den vergangenen Jahrzehnten haben bereits einige deutschsprachige Schauspieler ihr Können in der internationalen Filmbranche bewiesen. Von Christoph Waltz, Daniel Brühl über Diane Kruger und Florence Kasumba - immer mehr von ihnen starten auch in Hollywood durch und bekommen regelmäßig Rollen in Top-Produktionen.

Karriere in Hollywood

Der nächste auf dieser begehrten Liste ist wohl Matthias Schweighöfer (42). Der Deutsche ist in den vergangenen Jahren langsam in die Hollywood-Elite aufgestiegen. Nach zahlreichen nationalen Kassenschlagern wie „100 Dinge“ oder „Der geilste Tag“, sorgte der 42-Jährige mit seiner Rolle in der Netflix-Produktion „Army of the Dead“ (2021) und der Fortsetzung „Army of Thieves“ (2021) erstmals für internationales Aufsehen. Zuvor glänzte der 42-Jährige vor allem in romantischen Komödien, erst in den letzten Jahren zeigte er sich durch Rollen in Dramen und Action-Streifen von einer ganz anderen Seite.

Was viele nicht wissen, Schweighöfer kommt selbst aus einer Schauspieler-Familie. Nicht nur seine Eltern, sondern auch sein Großvater sowie seine Onkel sind in der Filmbranche tätig. Seine Liebe für das Schauspiel entdeckte er in jungen Jahren, bereits als Jugendlicher wirkte er in Schulaufführungen mit und zeigte sein Können. Die ersten Schritte vor der Kamera machte er im Alter von 16 Jahren im Film „Raus aus der Haut“.

Anfänge auf der Schulbühne

Das sollte der Grundstein für seine spätere Karriere sein, nach einigen kleineren Rollen im Fernsehen und Theater erkannten die Produzenten sein Talent und er wurde immer wieder als Hauptdarsteller gecastet. Mittlerweile ist der 42-Jährige nicht nur als Schauspieler aktiv, sondern hat auch als Unternehmer, Produzent, Drehbuchautor, Synchronsprecher, Sänger und Regisseur sein Geschick bewiesen. Schweighöfer hat 2011 auch seine eigene Produktionsgesellschaft „Pantaleon Films“ gegründet.

Zu seinen wohl größten Erfolgen gehört das Filmdrama „Die Schwimmerinnen“ (2022), das beim Toronto International Film Festival Premiere feierte. Die Geschichte der zwei syrischen Schwestern sorgte weltweit für Aufsehen, seitdem ist Schweighöfer auch regelmäßig Stammgast in amerikanischen Talkshows.

Rolle in Oppenheimer

2023 war im Rückblick wohl eines der erfolgreichsten Jahre für Schweighöfer. Er war neben Gal Gadot und Jamie Dornan in dem Action-Streifen „Heart of Stone“ zu sehen. Der Ritterschlag folgte mit seinem Auftritt in einem der erfolgreichsten Filme des Jahres 2023, Christopher Nolan bot ihm eine Rolle in „Oppenheimer“ an. Dort spielte er an der Seite von Größen wie Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. und Matt Damon.

Demnächst ist der 42-Jährige in dem Film „Girl You Know It‘s True“, der sich um die Erfolgsgeschichte des Discopop-Duos Milli Vanilli dreht, und der Komödie „Familiy Switch“ auf Netflix zu sehen. In dem Weihnachtsfilm wird er an der Seite von Jennifer Garner und Ed Helms sein Können beweisen.

Es scheint so, als sei der deutsche Schauspieler endlich in Hollywood angekommen. Bereits vor einiger Zeit hat sich Schweighöfer mit seiner aktuellen Partnerin Ruby O. Fee (27) in Los Angeles eine Bleibe gesucht. Da er immer wieder Filmprojekte in Übersee realisiert, sei der Umzug eine große Erleichterung gewesen, so Schweighöfer. Er pendelt aber immer wieder nach Deutschland. Nicht zuletzt wegen seiner zwei Kinder Greta und Valentin, die er mit Ex-Partnerin Ani Schromm (49) hat. Die Regie-Assistentin und der Schauspieler führten von 2004 bis 2012 eine On-Off-Beziehung.

Mittlerweile gelten Fee und Schweighöfer bereits als Power-Paar in der Schauspielerszene. Aber auch ihre Beziehung sei nicht perfekt. Das plauderte der 42-Jährige im Sommer in einem Podcast mit Barbara Schöneberger aus. Der Schauspieler gehe gerne alles schnell an, die 27-Jährige lasse die Dinge lieber in Ruhe auf sich zukommen. Laut Schweighöfer wünscht sich die 27-Jährige, „ein paar Stufen gemeinsam zu gehen“. Die beiden würden derzeit an ihrer Beziehung arbeiten und mithilfe einer Paartherapie mehr Verständnis für die Bedürfnisse des anderen entwickeln.