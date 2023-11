Megan Fox ist mit einem äußerst privaten Detail aus ihrer Beziehung mit Machine Gun Kelly an die Öffentlichkeit gegangen. Die Schauspielerin erzählte, dass sie vor einiger Zeit ein gemeinsames Kind mit dem Musiker verloren habe. Fox berichtete in ihrer Gedichtsammlung „Pretty Boys Are Poisonous“ von ihrer Fehlgeburt.

„So etwas habe ich noch nie in meinem Leben erlebt“, erzählte sie während ihres Auftritts bei „Good Morning America“. Vor allem für ihren Partner sei die Situation „sehr schwierig“ gewesen und „es hat uns gemeinsam und getrennt auf eine sehr wilde Reise geschickt“, so Fox.

Die US-Amerikanerin verarbeitet den Schicksalsschlag in zwei Gedichten. In einem schreibt sie: „Ich möchte deine Hand halten, dein Lachen hören. Aber jetzt muss ich mich verabschieden.“ In einer weiteren Zeile geht es darum, sich vorzustellen, wie man das Baby hält, „während man dich aus meinem Inneren reißt“.

Bei den „Billboard Music Awards“ hatte Machine Gun Kelly schon im Mai eine Fehlgeburt seiner Verlobten angedeutet. Auf der Bühne widmete er seinen Song „Twin Flame“ Fox und sagte: „Und das ist für unser ungeborenes Baby.“ Während Fox bereits dreifache Mutter ist, hat MGK (Colson Baker) eine Tochter.