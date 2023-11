Michelle Hunziker (46) ist wieder verliebt. Lange wurde gemutmaßt, nun dürfte klar sein, dass die Schweizerin mit Alessandro Carollo (41), einem Osteopathen aus Rom, liiert ist. Die beiden wurden dieses Wochenende im Tessin zusammen gesehen. Auf ihrer Instagram-Story teilte die Moderatorin zudem einige Impressionen des Ausflugs.

Bootsrundfahrt mit Champagner

„Heute in meiner Schweiz“, schreibt die in Mailand lebende 46-Jährige zu einem Foto mit Kuscheldecke, Picknickkorb und Champagnergläser bei einer Bootsrundfahrt. Im Anschluss gönnte sich das Paar zusammen ein Abendessen im Fünf-Sterne-Grand-Hotel. Abschließend zeigte sich Hunziker zudem erstmals in einem Bild mit Carollo.

Auch bei einem gemeinsamen Ausflug in Italien zeigte sich das Paar nochmal. Mit Bodyflying-Anzügen flogen die beiden durch den Windkanal, um das Gefühl der Schwerelosigkeit zu erleben. Das Paar dürfte jedenfalls die Liebe zum Nervenkitzel vereinen, schon vor Wochen waren die beiden gemeinsam Motorradfahren.

Beziehung geht schon länger

Informationen von „20Minuten“ zufolge soll die Liaison ohnehin schon länger andauern. „Die beiden sind seit etwa einem Jahr zusammen, aber erst nach den Sommerferien wurde es offiziell zwischen dem Paar“, zitiert das Boulevard-Medium eine anonyme Quelle.

Hunziker war bereits zweimal verheiratet. Einmal mit dem Popstar Eros Ramazzotti (60), dem sie 1998 das Jawort gab, worauf 2002 die Scheidung folgte. Ihre zweite Ehe mit Tomaso Trussardi ging Anfang 2022, acht Jahre nach der Vermählung, in die Brüche.