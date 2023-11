Jedes Jahr in der Adventzeit tönt es zigfach aus den Radios des Landes: „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey. Die Sängerin landete mit dem Weihnachtssong 1994 einen wahren Welthit. Nun könnte ihr dieser aber sehr teuer zu stehen kommen. Denn Songwriter Andy Stone verklagt Carey, die Rechtehalter Sony Music beziehungsweise Universal Music Group und den Co-Autor des Hits Walter Afanasieff auf mindestens 20 Millionen Euro Schadensersatz.

Sein Vorwurf lautet: Mariah Carey hätte den gleichnamigen Song von seiner Band Vince Vance & The Valiants aus dem Jahr 1989 kopiert. Stone und sein Co-Autor Troy Powers erklärten in der am Mittwoch beim Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage, dass Careys „All I Want For Christmas Is You“ die „kompositorische Struktur eines ausgedehnten Vergleichs zwischen einem geliebten Menschen und den Vorzügen des saisonalen Luxus“ sowie andere lyrische und musikalische Elemente ihres Songs eins zu eins beinhalte.

„All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey:

Es ist nicht die erste Klage, die Stone wegen des Weihnachtshits einreicht. Bereits vergangenes Jahr versuchte er sein Glück vor einem Bundesgericht in Louisiana, zog die Klage schlussendlich aber selbst zurück. Das Musik-Magazin „Rolling Stone“ schätzte die Erfolgsaussichten bereits im vergangenen Jahr als sehr gering ein. Schließlich gäbe es aktuell rund 177 urheberrechtlich geschützte Lieder mit dem Titel „All I Want For Christmas Is You“.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters lehnte der Anwalt von Stones und Powers, Cirstan Fitch, eine Stellungnahme ab. Auch Sony Music und die Universal Music Group wollten sich noch nicht dazu äußern. Mariah Carey reagierte - wie im vergangenen Jahr - auch noch nicht auf die Klage.

„All I Want For Christmas Is You“ von Vince Vance & The Valiants: