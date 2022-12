Nicht nur die Locken hat Monroe Cannon Carey von ihrer berühmten Mutter Mariah Carey (52) geerbt. Die 11-Jährige ist anscheinend auch ein richtiges Gesangstalent. Denn sie begleitet ihre Mutter in weißer Robe und Diadem bei einem Auftritt der Scotiabank Arena in Toronto und die beiden überraschten das Publikum mit einem großartigen Duett. Sie sangen den Song "Away in a Manger". Ist da ein neuer Star geboren?

Auf Social Media wurde ein Video von dem Duett verbreitet und die Fans sind begeistert. Mariah Carey bedankte sich auf Twitter bei all ihren kanadischen Fans, die "die gestern Abend bei meiner Show mit mir gefeiert haben!!!! Fröhliche Weihnachten an alle!!"

Dazu teilte sie auch Fotos von dem Konzert - darunter auch eines, auf dem sie zusammen mit ihrer Tochter auf der Bühne zu sehen ist, die ihr gerade ein Küsschen auf die Wange gibt.