Heiratsanträge bleiben in Erinnerung. Der besondere Moment, wenn man sich dafür entscheidet, den Rest des Lebens gemeinsam zu verbringen, ist einschneidend. Besonders viel Mühe hat sich Josef Trinkl, Landwirt aus dem steirischen Bad Blumau, gemacht.

Trinkl hat sich nach zehn Jahren Beziehung mit Beatrice Löffler auf eine ganz besondere Art und Weise verlobt. „Willst du mich heiraten?“ stand über sechs Hektar auf einem großen Rapsfeld geschrieben. „Ich plane diesen Antrag schon seit eineinhalb Jahren“, erklärte Trinkl, seines Zeichens „Landwirt aus Leidenschaft“.

© Carmen Oster

Daher pflanzte der 35-Jährige im September des Vorjahres zuerst einmal Raps an. Um den Schriftzug schlussendlich aufs Feld zu bekommen, programmierte er die Feldspritze für Pflanzenschutzmittel mithilfe von GPS-Daten. „Das hat ungefähr zwei Tage gedauert. Hier kann man alles punktgenau steuern, die Spritze funktionierte quasi wie ein Stift.“

