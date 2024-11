Zum perfekten Weihnachtsstyling gehören neben Kleidung, Frisur und Schuhe natürlich auch weihnachtlich lackierte Nägel. Doch was ist „in“ in diesem Jahr - und was geht absolut gar nicht? 2024 setzt auf stilvolle Zurückhaltung mit ein paar festlichen Akzenten. Ob dezent mit ein bisschen Glanz oder ein Hauch von Pastell – so bleiben Nägel festlich, ohne dass Santa vor Schreck vom Schlitten fällt! Wir haben uns im Netz umgesehen.

Die Vorbereitung bleibt natürlich dieselbe:

Trage einen Basecoat auf, um deine Nägel zu stärken und sie vor Verfärbungen zu schützen. Er verlängert außerdem die Haltbarkeit des Looks. Nutze einen Nude-Ton als Basis. Die Weichheit von Nude harmoniert später zum Beispiel mit der Strahlkraft von Weiß oder mit glitzernden oder farbigen Akzenten und lässt aber auch einen flächig aufgetragenen Rotton besser zur Geltung kommen. Lasse alles gut trocknen, am besten unter einer UV-Lampe, diese gibt es online schon ab 10 Euro zu kaufen.

Und dann kann man loslegen.

Das ist in: Die Top-Trends für Weihnachtsnägel 2024

1. Minimalistische Weihnachtsakzente

Weniger ist mehr! Dezente Schneeflocken, kleine Sternchen und eine Prise Glitzer auf neutralen Farben wie Beige, Weiß oder sanften Grautönen – genau das verleiht den Nägeln einen Hauch von Festlichkeit ohne Kitschfaktor.

2. Samt-Texturen und „Matte Eleganz“

Nägel in samtigen Tönen sind der Renner! Die Texturen sehen elegant und warm aus – perfekt für kalte Wintertage. Besonders beliebt sind Dunkelrot, Smaragdgrün und königliches Blau in Matt.

3. Glitzer in allen Varianten

Glitzer ist und bleibt ein Weihnachtsklassiker, aber dieses Jahr kommt er gezielt zum Einsatz: ein zarter Akzent auf nur einem Nagel oder als Spitze über einem sanften Farbverlauf. So funkelt’s festlich, ohne zu überladen zu wirken.

4. Festliches French in Gold und Silber

French Nails feiern ihr Comeback, aber nicht klassisch! Goldene oder silberne Spitzen verleihen dem Look einen festlichen Twist – ideal für alle, die es schlicht, aber weihnachtlich mögen.

5. Schneegestöber-Look in Pastellfarben

Helle Pastelltöne wie Mint, Babyblau oder zartes Rosa erinnern an Winterlandschaften und zaubern einen subtilen, frostigen Look auf die Nägel – wie frisch aus der Schneekugel!

6. Kunstvoll bemalte Nägel

Wer von der Muse geküsst wird, viel Zeit hat - und auch das nötige Talent -, dem sei es unbenommen, sich die Nägel kunstvoll mit verschiedenen Motiven zu bepinseln. Nagelfolien sind die Alternative für weniger Begabte. Erlaubt ist, was gefällt - out sind heuer allerdings großflächige Comic- und andere Figuren. Hier finden Sie Inspirationen:

Das ist out: Nageldesigns, die man 2024 vermeiden sollte

1. Voller Weihnachtsbaum auf jedem Nagel

Santa, Rudolph und der gesamte Rentierschlitten passen dieses Jahr nicht auf die Nägel. Comic-Weihnachtsfiguren wirken überladen und eher nach Kinderbastelstunde als nach festlicher Eleganz.

2. Grelles Rot mit Glitzer-Overload

Knallrot in Kombination mit einem Glitzerregen – das ist nicht mehr trendy, sondern eher die Glühweinbude von 2010. Wer’s auffällig mag, setzt lieber auf tiefere, edle Rottöne und ein bisschen Bling als Akzent.

3. Neonfarben und schrille Muster

Neon? An Weihnachten? Bitte nicht. Schrille Farben und Muster wie Zickzack und Co. haben im Weihnachtsdesign nichts verloren und lassen Nägel eher nach Festival als nach Festlichkeit aussehen.

4. „Eiszapfen-Nägel“ mit steifen Spitzen

Die extreme Eiszapfen-Manie gehört in die Vergangenheit. Lange, steife Nagelspitzen sind nicht nur unpraktisch, sondern wirken auch eher gefährlich und wenig weihnachtlich.

5. Fünf verschiedene Weihnachtsdesigns auf einmal

Der Mix aus Lebkuchenmann, Schneemann, Weihnachtskugel, Tannenbaum und Kerzen? Bitte nicht. Ein einheitliches Design mit Akzentnagel wirkt viel moderner und bringt die gewünschte Eleganz.

Und wem das alles viel zu aufwändig ist und der die Zeit lieber mit lieben Freunden oder der Familie verbringt, der macht am besten einen Termin im nahegelegenen Nagelstudio aus, gönnt sich ein bisschen Ich-Zeit in der oft ohnehin stressigen Weihnachtszeit und lässt sich dort verwöhnen und schön machen.