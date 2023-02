Mit ihrer Kindermoden-Linie „Bunny Bogart“, Interiorkollektionen und Kooperationen mit Marken wie Dachstein war die steirische Designerin Lena Hoschek abseits ihrer Modelinie in der Vergangenheit bereits umtriebig. Jetzt zeigte die 41-Jährige erstmals eine eigene Kollektion für Geschäftsfrauen.

Die neue Business-Kollektion präsentierte Hoschek exklusiv in ihrem Flagship-Store in der Seilergasse unweit vom Stephansplatz in Wien. In ihrem Geschäft, das an einen glamourösen Hollywood-Salon erinnert, konnten die Gäste neben den neuen Designs auch die aktuelle Sommerkollektion begutachten.

Ein schwarzer Blazer aus Lena Hoscheks aktueller Business Collection. © Daniel Kindler

Silvia Schneider bezauberte in Hoschek-Kleid

Die Veranstaltung war gut besucht, die neuen Stücke fürs Professionelle gefielen. Unter die Gäste mischte sich Silvia Schneider, die ein tailliertes rotes Kleid aus der aktuellen Kollektion trug. Auch Danielle Spera, die ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums, kam in einem dunkelblauen Spitzenkleid von Hoschek zum Event. Interessiert an der Kollektion war auch die jetzige ÖVP-Politikerin und frühere Opernball-Chefin Maria Großbauer. Sie trug allerdings nicht Hoschek, sondern ein Chanel-Kostüm.

Angetan waren die zumeist weiblichen Gästen von Hoscheks neuen Entwürfen. Einige zweifelten allerdings an der Bürotauglichkeit der figurbetonten Kleidungsstücke. Wie sexy darf eine Bankerin im Jahr 2023 eigentlich sein? Schließlich trauten sich die Anwesenden dann doch - und probierten sich durch die Kollektion. Und siehe da: Selbst die größte Skeptikerin war plötzlich begeistert. "Ich fühle mich, als würde ich bei The Crown mitspielen", sagte eine Frau über ein langes dunkelblaues Kleid, das sie gleich kaufte.

Silvia Schneider (re.) kam in einem dunkelroten Kleid von Lena Hoschek (li.). © Jana Maria Unterrainer

Feminin und sexy ins Büro?

Hoscheks typische Mode-Handschrift ist auch bei der aktuellen Business-Kollektion deutlich erkennbar: Die Kleider und Kostüme erinnern an vergangene Zeiten, sind figurbetont und heben die weibliche Körperform hervor. Jeden Geschmack trafen die Designs der Steirerin allerdings nicht. "In meinem Berufsumfeld wären die Looks unpassend", meinte eine junge Frau Anfang zwanzig, die ihre Mutter begleitete.

Die Steirerin unternimmt gern modische Reisen in die Vergangenheit oder in exotische Länder, Muster und Farben spielen in ihren Entwürfen oft eine große Rolle. Ihre aktuelle Kollektion für das Berufsleben der Frau von heute ist vergleichsweise nüchtern. Wenn es nach Hoschek geht, trägt Frau im Büro einfärbige Kostüme und Kleider in Grau- und Blautönen, große Blumenmuster sucht man vergeblich.