Bereits vor Monaten wurden die ersten Bilder der mit Spannung erwarteten Kollaboration zwischen Sänger und Schauspieler Harry Styles und dem renommierten italienischen Modehaus Gucci geteasert und kleine Ausschnitte der Accessoires und Männermode umfassenden Kollektion in den sozialen Medien veröffentlicht. Jetzt sind die Stücke, für die der 28-jährige Brite und Kreativdirektor Alessandro Michele, die seit Jahren befreundet sind, ihre Kreativität und ihren Sinn für Ästhetik vereinten, auf der Webseite des Modehauses verfügbar.

Britischer Vintage-Flair gepaart mit Cottage-Romantik und einem modernen androgynen Twist machen die Kollektion zu einem Sinnbild der Freundschaft zwischen dem Designer und dem Künstler, der mit seinen außergewöhnlichen Outfits in den vergangenen Jahren den Zugang zu Männermode revolutionierte. Das Spiel mit den Wurzeln und der eigenen persönlichen Entwicklung, die sich auch in Styles' drittem Studioalbum "Harry's House" unübersehbar wiederfindet, hat auch ihren Weg in das Design der Kollektion gefunden. Italienische Schnitte gepaart mit klassisch britischen Karo-Mustern, Hüten, Tüchern und Fliegen, die an die Country Clubs der südenglischen High Society erinnern.

Erkennbare Ästhetik

Auch Songzeilen haben es in die sogenannte "HA HA HA"-Kollektion, eine Zusammenführung der Initialen von Styles und Michele, geschafft. Der Text "I want more berries and that summer feeling" aus dem Hit "Watermelon Sugar" findet sich auf einem weißen T-Shirt, gemeinsam mit einem Bären, der mehrfach in den gemeinsamen Designs auftaucht.

Die erkennbare Ästhetik, die sich durch jedes einzelne Stück zieht, ist die Quintessenz der Kollektion, das herbstlich gedeckte Farbspektrum mit raffiniert inkorporierten Details lässt willkürliche Kombinationen der jeweils als Gesamtkonzept dargestellten Outfits zu.

Hommage an Filmcharakter

Styles experimentiert bereits seit Jahren mit seinem persönlichen Stil, griff in seiner Zeit bei der Band One Direction vielfach auf Marken wie Yves Saint Laurent zurück. Als Solokünstler fand er seinen Weg zu Gucci und fungiert seitdem als Markenbotschafter. 2017 stand er das erste Mal für das Luxuslabel vor der Kamera, damals als Model für eine Kampagne. Kürzlich trat der Sänger und Schauspieler bei der Los-Angeles-Premiere seines Filmes "My Policeman" in einem dunklen Gucci-Anzug mit Gürtel auf, eine Hommage an seinen Filmcharakter Tom, einen Polizisten aus dem Brighton der 1950er-Jahre.