© mninni - stock.adobe.com

Da sitze ich. Trinke meinen Earl Grey aus England, den ich stets in Kommunenmengen bunkere, denke mal wieder an mein Bruderherz und meine zwei Neffen in London. Ich, der mit den (zu) feinen Antennen, Du, der Miterfinder des Pragmatismus – aber mit Verstand und Herz am rechten Fleck. Sorgen zeichnet neben ihrer Haltbarkeit ja aus, dass sie über die Entfernung nicht unbedingt kleiner werden. Den Eltern geht es so weit gut – Gott sei Dank! Mutter fragt beharrlich, wie lange Covid-19 noch zu bleiben gedenkt. Das weiß ich natürlich nicht, auch wenn all das seit Ende Jänner meine Arbeit durchdringt. Ich denke viel an all die Lieben in meinem Leben. Mit Freunden trinke ich ab und zu ein Hirter – per Videokonferenz! Seltsam, aber es tut wohl.