Die Party geht weiter"Mamma Mia 2": So erlebten die Stars die Dreharbeiten

Wie alles begann: Die Fortsetzung ist ein Rückblick auf die Vergangenheit von Donna: Lily James (Mi.) übernimmt den Part von Meryl Streep – Tanzeinlage inklusive © Universal Pictures

Innerhalb eines Jahres spülte Teil eins knapp über 600 Millionen Dollar in die Kassen. Jetzt, zehn Jahre später, hat die riesige Fangemeinde Grund zum Jubeln: Ab Donnerstag gibt es in unseren Kinos den zweiten Teil. In „Mamma Mia! Here We Go Again“ sind wieder sämtliche Stars von damals dabei. Drei von ihnen brachte der neue Regisseur (und Drehbuchautor) Ol Parker zur Vorpremiere an die Alster: Pierce Brosnan, Amanda Seyfried und Lily James.



Für die neue Story hat sich Parker eine ungewöhnliche Variante ausgedacht, sie ist ein Mix aus Prequel und Sequel. Zunächst erleben wir, wie und warum Donna (Meryl Streep) eigentlich auf der schönen griechischen Insel Kalokairi (in Wirklichkeit wurde auf einer Insel in Kroatien gedreht) landete, warum sie blieb und wie ihre Tochter Sophie zu drei Vätern kam. Dann pendelt der Film zwischen Vergangenheit und Gegenwart, in der Sophie im Begriff ist, die alte Herberge ihrer Mutter zu sanieren und in ein Luxushotel umzuwandeln. Ob und wie Donna im Film zu sehen ist – schon nach dem ersten Trailer wurde über die Abwesenheit von Donna gerätselt – wollen wir hier nicht verraten. Sagen wir so: Ol Parker hat einen schlauen Weg gefunden, sie auf die Leinwand zu bringen.