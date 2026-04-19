Wenn Rupert Mörth die Stiege zu seinem Trainingskeller hinuntergeht, sieht man die Spuren, die 60 Jahre Training bei dem Weltmeister hinterlassen haben. Seine Knie sind nicht mehr die Besten – seine Schienbeine haben sich unter der Last verbogen.

Wenn er ins Erzählen kommt, zeigen sich ebenfalls die Spuren, allerdings sind es dann die glorreichen. In seinen glitzernden Augen kann man die siegreichen Momente beinahe als Film ablaufen sehen.

Bei seinen Siegen purzeln die Extreme. Weltmeister bei den Senioren, 20-mal österreichischer Meister, 20-mal steirischer Meister, zwei Guinness-Weltrekorde, eine gewonnene Wette bei „Wetten, dass..?“. All das aus reiner Muskelkraft.

Rupert Mörth stemmte zu Spitzenzeiten 50 Tonnen pro Training

Als er mit 15 Jahren und 68 Kilo begonnen hat, gab es nur ein Ziel: Nicht mehr der Schwächste sein. Daraus wurden zu Spitzenzeiten Trainings, in denen er bis zu 50 Tonnen stemmte. Mit viel Kampfgeist. „Ich war nie so muskulös wie manch andere, ich war mehr ein zacher Hund“, erinnert er sich.

Zum Ruhm verhalfen ihm schließlich ein VW Golf und ein zehn Kilo schwerer Schlegel Bei „Wetten, dass..?“ machte er daraus ein Cabrio. Vier Minuten, die er nie vergessen wird. „Das war die Hölle, nach vier Minuten Schlagen sind mir die Hände fast gefroren, der Kehlkopf war gefühlt komplett eisig“, erzählt er. Die letzten Schläge waren reiner Wille.

Rupert Mörth ist immer dort, wo das Publikum ist

Ein Moment, der zeigt, dass hinter der Maschine doch ein Mensch steckt. Nach der Sendung wurden LKW-Ziehen, Mopeds-Zurückhalten und Eisenstangenbiegen zu seinem täglich Brot. Er tingelte durch Discos und Gemeinden und hielt überall, wo es ein Publikum gab.

Anekdoten aus Mörths Leben gibt es viele. Er kennt Gott und die Welt, hat zahlreiche Wegbegleiter. Darunter Ringer Otto Wanz oder der Grazer Alt-Bürgermeister Siegfried Nagl, wie er erzählt. Bei „Wetten, dass..?“ in Graz wurde der kurzerhand zu Mörths Laufburschen. „Er hat mir zugerufen, Mörth, hast du schon einen 50er-Ärmel? Da habe ich gesagt: ‚Musst du messen, geh flott ein Maßband holen‘“, erzählt er lachend. Der Sieg ging verloren, die Erinnerung nicht.

Erfolg bringt auch Schattenseiten mit sich

Wo Licht ist, ist bekanntlich, aber auch Schatten. „Wir haben damals alles genommen, die anderen waren auch alle voll, sonst kommst du da nicht mit“, erzählt er. Die Rechnung dafür kam oft später. Die meisten seiner Trainingskollegen sind verstorben, an Leber- und Nierenschäden, oder weil ihre Psyche nicht mehr mitgespielt hat. „Dass ich überhaupt noch lebe, dass mein Körper heute noch so gesund ist, das grenzt an ein Wunder“, reflektiert Mörth.

Wenn man seinen Erzählungen lauscht – über abgerissene Muskeln und Rippen, die sich anfühlten, als würden sie brechen, dann stellt man sich unweigerlich die Frage, warum das alles? Seine Antwort: Ehrgeiz und Sucht. „Die Sucht ist ein Hund, wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören. Das ist mein Leben.“ Die Gewichte sind heute weniger geworden, sein eisener Wille nicht. „Ich gebe in meinem Leben nie auf, wenn ich was will, dann mache ich das.“