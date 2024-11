Wir sind in Feierstimmung“, schickte Mathis Huber der Programmpräsentation am Freitag (22. 11.) voraus. Der Styriarte-Intendant und die Seinen haben auch allen Grund dazu. Das Festival feiert 2025 seinen 40. Geburtstag, und Huber selbst amtiert schon seit 35 Jahren.

Und noch ein Geburtstagskind gibt es, an dem man das diesmal erwählte Motto „Raum&Klang“ exemplarisch demonstrieren kann. 1625, also vor 400 Jahren, begann der Ausbau des Schlosses Eggenberg zur Paraderesidenz der gleichnamigen fürstlichen Familie. Unter dem Titel „Ambition & Illusion“ verwandelt sich die imposante Schlossanlage ja zum Schauplatz der dritten Steiermark Schau, und die Styriarte liefert quasi den Soundtrack dazu.

Fünf Projekte hat man für Eggenberg konzipiert, unter denen Antonio Draghis „Gl‘ incantesimi discolti“ herausragt. Die Oper wurde 1673 bei der Hochzeit von Kaiser Leopold I. mit Erzherzogin Claudia Felicitas in Graz uraufgeführt (übrigens Open-air in der Karlau, was heute schwierig wäre). Sie handelt – auf das Brautpaar bezogen, dem die Wiener Hofgesellschaft die Feier nicht gönnte – von den allegorischen Figuren Glück und Guter Wille, die vom Neid verzaubert, von der Weisheit aber erlöst werden. Der hochmusikalische Kaiser lieferte selbst eine Arie zu dieser Festmusik, die die Barockspezialisten Art House 17 um Michael Hell im Planetensaal szenisch servieren werden.

Die Symbiose von Raum und Klang war dem Styriarte-Gründer Nikolaus Harnoncourt stets wichtig. Mit dem Festivalmotto wolle man laut Huber auf das „Privileg unserer fantastischen Veranstaltungsorte hinweisen und einen dichten roten Leitfaden bieten.“ Also bespielt man lustvoll einmal mehr oder neu das Schloss und die Pfarrkirche in Pöllau, die Kirchen in Gasen und Pöllauberg, Stift Vorau und Schloss Stainz. Dazu kommen „Heimspiele“ im Palais Attems, der Minoritensaal, die Grazer Burg samt Dom und Garten (u. a. mit einem Fest für Friedrich III.). Die List-Halle adelt auch wieder Jordi Savall, eines seiner zwei Programme segelt im „Meer der Musik“ zwischen Afrika, Brasilien, Mexiko und Kuba.

Dieses Video könnte Sie auch interessieren

Und selbstverständlich nicht fehlen darf der prachtvolle Stefaniensaal, dessen Eröffnungsabend 1908 man nachstellen wird: Dommusik-Leiterin Melissa Dermastia wird mit heimischen Kräften den Bogen von einer von ihr gespielten Bach-Orgeltoccata bis zu Beethovens „Neunter“ spannen. Und das Styriarte Youth Orchestra setzt dort zum vierten Mal mit Dirigentin Mei-Ann Chen zu Höhenflügen an, diesmal geht es gar in unendliche Weiten – mit Gustav Holsts „Planeten“ und Musik aus den „Star Wars“-Filmen. Vom Planetensaal bis ins All also reichen Raum und Klang bei der Styriarte 2025.

Mei-Ann Chen dirigiert wieder das Styriarte Youth Orchestra © Styriarte/Nikola Milatovic