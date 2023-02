Nahezu unberührt zeigt sich die Almlandschaft am Fuße des Dachsteins, die neuerlichen Schneefälle haben die Spuren der vergangenen Tage zugedeckt. Mit der weißen Pracht sind auch die Geräusche in der Natur verstummt. Eine wohltuende Stille hat sich über das Hüttendorf der Neustattalm gelegt. Perfekte Tage, um mit den Schneeschuhen auf Tour zu gehen.

Je nach Lust und Ausdauer kann man seine Runden im leicht kupierten Gelände beliebig ausdehnen. Die Glösalm an der Dachsteinstraße ist ein idealer Ausgangspunkt für eine Schneeschuhrunde durch das Ramsauer Almengebiet.

Die Route auf die Maralm © KLZ/Infografik

Mit dem Auto oder öffentlichem Bus geht es von der Ramsau bis zur Haltestelle Glösalm. Nun gehen wir die wenigen Schritte hinauf zum beliebten Almgasthof. Ab hier kommen die Schneeschuhe zum Einsatz. Wir wandern in westlicher Richtung zur Luxwiese. Die freie Fläche bietet einen ersten spektakulären Blick auf die Dachstein-Südwände. Wir halten uns nach rechts in Richtung der Südwände und kommen so zu einer Wiese unterhalb der Neustattalm.

© Herbert Raffalt

Nun steigen wir links der Hütten hinauf bis zu einer verschneiten Forststraße. Dieser folgen wir über eine kleine Brücke in Richtung der Maralm. Wir wandern in westlicher Richtung bis zu einer Weggabelung und hier links auf einem Forstweg Nr. 14 abwärts.

Schon bald schwenkt der Weg nach rechts und es geht durch den Wald bis zum Marboden. Hier halten wir uns wieder nach rechts und folgen den gelben Wegmarkierungen zurück zur Neustattalm und weiter zur Glösalm.