Herbert Raffalt verrät uns seinen neuesten Wandertipp. Diesmal geht es zum Krumpensee.

Malerisch liegt der Krumpensee in einem nach Südosten hin offenen Talkessel am Fuße des Eisenerzer Reichensteins. Das von Graz aus in einer Stunde erreichbare Wanderziel ist besonders im Frühjahr sehr beliebt. Durch die Schneeschmelze ist der kleine Bergsee gut mit Wasser gefüllt. An windstillen Tagen spiegelt sich die prachtvolle Landschaft im See.

Die Wanderwege sind weitgehend schneefrei und gut zu gehen. Selbst der Aufstieg zum Gipfel der Hohen Zölz ist – abgesehen von der kaum vorhandenen Markierung – gut zu bewältigen. Die Wegfindung erfordert allerdings einen ausgeprägten Orientierungssinn: Oft ist der schmale Steig nur durch die Trittspuren zu erkennen.

Die Route zum Krumpensee © KLZ/Infografik

Auf dem Weg nach Eisenerz zweigen wir kurz nach Trofaiach links ab in die Hafning. Hier folgen wir dem Krumpental bis zum Parkplatz der Hirnalm. Von hier geht es dann zu Fuß der Markierung Nr. 695 folgend in Richtung Krumpensee. Zunächst marschieren wir auf einer Forststraße, später folgen wir dem schmalen Steig in steilen Serpentinen hinauf zu einem Wasserfall. Gleich dahinter wird es flacher und wir erreichen die Krumpalm samt einer kleinen Almhütte, die aber nur sporadisch geöffnet hat. Weiter hinten im Talkessel liegt der Krumpensee.

Wer noch weiter zur Hohen Zölz aufsteigen möchte, der folgt kurz dem Weg 605 in Richtung Krumphals. Schon nach wenigen Höhenmetern zweigen wir nach links ab, Trittspuren führen uns durch ein dichtes Gestrüpp hinauf zu einem Bergrücken und weiter auf eine Hochweide.

Nun geht es über Wiesen und mehrere Geländestufen zum Gipfel (1897 m), auf dem ein bescheidenes kleines Holzkreuz steht.