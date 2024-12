Brünn darf sich zwar nicht Hauptstadt Tschechiens nennen, aber Europas Weihnachtshauptstadt. Zumindest 2024. Nach Städten wie Genua oder San Sebastián, die diesen seit 2017 vergebenen Titel bereits tragen durften. Aber Hand aufs Herz – vor 20 Jahren hätte niemand eine Krone darauf verwettet, dass dies je möglich sein wird. Inzwischen haben Kitsch und billiger Glühwein traditionellem Handwerk und feinsten mährischen Spezialitäten Platz gemacht.

Dargeboten auf den vier Hauptplätzen der Innenstadt, stets unter dem wachsamen Auge des Wahrzeichens der Stadt, des Brünner Drachens – der eigentlich ein Krokodil ist und in dieser Saison rot-weiß trägt. Die Farben der Weihnachtszeit und der Stadt Brünn. Das ist schon einen Blick wert. Das Programm der Brünner Weihnachten finden Sie hier.

Wo man auf jeden Fall auch hinschauen sollte, ist die neue Attraktion am Gelben Berg (Žlutý kopec). Verborgen unter einer unscheinbaren Parkanlage, die von oben betrachtet in keiner Weise erahnen lässt, was Besucher unten erwartet: Eine atemberaubende unterirdische Kathedrale, ein Paradies für Filmschaffende oder ein Zwergenreich aus Herr der Ringe. Je nachdem, mit wessen Augen man die drei historischen Wasserspeicher betrachtet, die seit einigen Wochen Besucher in den Bann ziehen. Ein weiteres architektonisches Kleinod der mährischen Metropole, nach der Villa Tugendhat und Villa Stiassni.