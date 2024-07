Nahe der bekannten Tourismusgemeinde Kobarid in Slowenien liegt einer der spektakulärsten Wasserfälle der Julischen Alpen. Der geheimnisvolle, in einer Halbhöhle liegende Veliki Kozjak (Großer Kozjak) besticht durch seine leuchtend grüne Farbe. Der 15 Meter hohe Wasserfall entspringt aus mehreren Quellen des Berges Krnčica. Von insgesamt sechs Wasserfällen sind zwar nur zwei für Besucher erreichbar, ein Besuch lohnt sich dennoch.

Besonders an heißen Sommertag ist die Wanderung zum Slap Kozjak sehr zu empfehlen. Der linke Nebenfluss der Soča verspricht Abkühlung und sorgt für Staunen. Sehenswert ist aber nicht nur der Wasserfall, sondern auch Kobarid als Schauplatz des Ersten Weltkriegs. Um die Geschichte auch nur ansatzweise zu verstehen, sollte man unbedingt das Museum im Ortskern besichtigen.

Dort starten wir auch unsere Tour, die uns zunächst zur Kirche des Heiligen Antonius führt. Von dort geht es weiter in südlicher Richtung zur Soča. Mit ihrer smaragdgrünen Farbe gilt der Fluss als eines der schönsten Wildwasserreviere Europas. Nachdem wir den Bach über eine hölzerne Hängebrücke überquert haben, folgen wir den Wegweisern zum Wasserfall.

Nach etwa zehn Minuten gelangen wir zu einer kleinen Steinbrücke, wo wir uns rechts halten. Der letzte Teil des Weges führt uns durch eine mystische Klamm bis zur Aussichtsplattform am Wasserfall. Vorsicht, die Steine und Holzstege sind teilweise recht rutschig. Zurück geht es auf einer Schotterstraße am linken Flussufer der Soča bis zur Hauptstraße Kobarid-Drežnica. Über die Napoleon-Brücke gelangen wir wieder zum Ausgangspunkt in Kobarid.