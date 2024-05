Der Gipfel am Hochgründeck liegt nur knapp über der Waldgrenze. Sobald man die letzten Bäume hinter sich gelassen hat, eröffnet sich ein fantastischer Panoramablick. Die bemerkenswerte Aussicht ist aber nur einer der vielen Gründe, um das Ausflugsziel im Salzburger Pongau zu besuchen.

Der höchste bewaldete Berggipfel Europas ist zu Fuß und auch mit dem Bike gut erreichbar. Knapp unterhalb des Gipfels lädt das Heinrich-Kiener-Haus zu einer gemütlichen Einkehr ein. Unterschätzen sollte man das Hochgründeck trotz der vielen Besucher aber nicht. Die einfachen, aber langen Waldwege haben es in sich. Es gibt gleich mehrere Aufstiegsvarianten, die Tour von Wagrain über den Ginauer Sattel ist aber eindeutig mein persönlicher Favorit.

Mit dem Auto geht es von Wagrain/Moos auf dem Öbristweg bis zur Fischlkehre (Parkplatz) auf 1260 Meter. Von hier geht es dann rechts auf einem Forstweg Nr. 453 bis zur Lackenkapelle. Nach dem Gatter an der Kapelle halten wir uns rechts und folgen weiter der Beschilderung Nr. 453 bis zum Ginauer Sattel.

Nun geht es auf einem schmalen Steig recht steil hinauf zum Gipfel am Hochgründeck. Nach einer ausgiebigen Pause wandern wir in westlicher Richtung in rund 30 Minuten zum Heinrich-Kiener-Haus und zur St. Vinzenz Friedenskirche. Von hier gehen wir dann auf direktem Weg zurück zur Aufstiegsroute und damit zum Startpunkt.