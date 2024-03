Mit 31. März tritt am Flughafen Wien der Sommerflugplan in Kraft. Insgesamt werden dann von Wien-Schwechat aus 190 Ziele angeflogen. „Im Sommer 2024 bedienen auf dem Flughafen Wien 60 Airlines 190 Destinationen in 67 Ländern weltweit“, rechnete Flughafen-Vorstand Julian Jäger vor. So bedient die Lufthansa-Tochter AUA mehr als 120 Ziele, neu sind Destinationen wie Boston (USA), Bremen und Tiflis (Georgien). Es gibt auch wieder Nonstop-Flüge nach Los Angeles und Tokio. Höhere Frequenzen gibt es bei typischen Sommerzielen am Mittelmeer und weiteren europäischen Städten, darunter Sevilla, Vilnius, Chișinău, Nizza, Olbia und Palermo.

Ryanair nimmt Rijeka, Olbia, Tirana und Split neu auf und steuert insgesamt bis zu 80 Reiseziele an. Die Zahl der Verbindungen wird für mehr als zehn Sonnen- und Städtereiseziele aufgestockt, etwa nach Rhodos, Dublin, Malaga, Santorini und Catania. Eurowings erweitert seinen Flugplan um die Destination Berlin. All Nippon Airways (ANA) fliegt ab August wieder von Wien nach Tokio-Haneda.

Im Sommer bietet Wizz Air außerdem erhöhte Frequenzen für die Destinationen Tirana, London-Gatwick, Barcelona, Neapel und Malaga an. Die saisonalen Winterrouten nach Hurghada und Scharm El-Scheich werden bis Mitte Juni verlängert, die Routen Split und Larnaka werden ab Mitte Juni angeboten. Im Programm bleibt auch der Fokus auf den Nahen und Mittleren Osten mit Abu Dhabi, Amman, Dschidda, Tel Aviv und Riad.