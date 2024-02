Mit den frühlingshaften Temperaturen im Februar ist der Winter gefühlsmäßig in weite Ferne gerückt. Die ungewöhnliche Wärme hat viele sonnenhungrige Spaziergeher und Radfahrer ans Ufer der Drau gelockt. Fast unerwartet hat sich der Winter dann aber doch zurückgemeldet, massive Schneefälle haben das Blatt gewendet und in der vergangenen Woche für tief winterliche Verhältnisse gesorgt. Die Skigebiete freut’s und auch die Tourengeher sind in Scharen ausgerückt, um sich auf den unverspurten Hängen auszutoben.

Das Seetal, auf der Sonnenseite des Goldecks gelegen, ist ein perfekter Ausgangspunkt für einfache Ski- oder Schneeschuhtouren. Selbst Winterwanderer und Schlittenfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Die 14,5 Kilometer lange Goldeck-Panoramastraße ist bestens geräumt und im Winter sogar mautfrei. Direkt vom Parkplatz neben der Wieserhütte führt eine präparierte Piste hinauf zum weithin sichtbaren Sendeturm am Gipfel des Goldeck (2142 m). Wer es ruhiger haben möchte, besucht das 18 Meter hohe Gipfelkreuz am Martennock (2039 m).

Vom Parkplatz im Seetal folgen wir dem präparierten Aufstiegsweg hinauf zum Sendeturm. Für den Aufstieg sollte man ruhig etwas mehr Zeit einplanen, weil die prachtvolle Aussicht immer wieder Anlass zu kleinen Zwischenstopps liefert. Nach einer knappen Stunde ist das Ziel am Goldeck erreicht. Tief unten glänzt der Millstätter See und auch die grüne Drau ist zu sehen. Ebenso wie das riesige Gipfelkreuz am Martennock – unser nächstes Ziel.

Dafür wandern wir ein kurzes Stück auf dem präparierten Weg zurück. Dort, wo der schmale Gipfelgrat bis fast an den Wanderweg herankommt, queren wir in östlicher Richtung zu einem breiten Bergrücken und folgen diesem zum Martennock. Nach etwa 30 Minuten ist das schlanke Gipfelkreuz erreicht. Für den Weg zurück zum Parkplatz gehen wir in Richtung Sendeturm. Auf halbem Weg schwenken wir nach links und queren den flachen Hang, um so auf den präparierten Aufstiegsweg zu kommen. Von hier geht es in wenigen Minuten hinunter zum Ausgangspunkt.