Von Mexiko bis nach Patagonien – eine epochale Traumreise vom Norden Südamerikas bis in den Süden. Los geht es im Londoner Stadtbezirk Walthamstow, das Gefährt der Wahl ist ein ausrangierter U-Bahnwagon. Bevor Sie fragen – nein, wir haben die kontinentalen Koordinaten nicht durcheinandergebracht. Denn im Norden der Metropole an der Themse bespielen die kolumbianische Köchin Beatriz Maldonado Carreño und ihr Team dreimal pro Woche die 35, mit gruseligen Öffi-Stoffen bezogenen Sitze des roten Wagens mit einem sechsgängigen Menü, das einen quer durch Südamerika führt.

Die Tische sind mit weißen Tischtüchern und Silberbesteck gedeckt, an den Wänden hängen Fahrpläne. Bea ist nicht nur die Chefköchin, sondern auch die Reiseleiterin in ihrem kulinarischen Zug, erklärt jede Station auf dem Menü. Einst verkehrte der Wagon Baujahr 1967 auf der Victoria Line, die heute zwischen den Stationen Walthamstow Central und Brixton die Metropole an der Themse von Norden nach Süden durchquert. Auf der Karte des U-Bahnnetzes der Stadt erkennt man sie an der himmelblauen Streckenführung.

Auf dem Gelände des Verkehrs- und Industriemuseum Walthamstow Pumphouse, das in einem denkmalgeschützten, viktorianischen Gebäude untergebracht ist, das einst eine Pumpstation für das Londoner Abwassersystem war. Dort kann man einen Routemaster – den legendären roten Dopplelstockbus –, Dampflokomotiven oder historische Feuerwehrfahrzeuge sehen.