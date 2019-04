Laut Statistik Austria wurden im Jagdjahr 2016/2017 in Österreich 101.174 Hasen und 4055 Wildkaninchen abgeschossen. Im Jahresvergleich ist das ein Minus von 16 bzw. 13 Prozent, was mit den einfach immer seltener vorkommenden Tieren zu tun hat.

23.300 Hasen starben laut Statistik auf den Straßen. Die Dunkelziffer dürfte viel höher sein, weil ein Hase, der mit vielleicht 60 km/h mit einem Auto kollidiert, wohl selten auf der Straße liegen bleibt, sondern weit abseits im Gebüsch landet, wo ihn Fuchs & Co. fressen bzw. keiner den Kadaver findet.