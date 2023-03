Nehmen wir an, in Ihrem Haushalt sind bereits sogenannte Smart Meter, also intelligente Stromzähler eingebaut und Ihre Strom-Jahresabrechnung wird üblicherweise im Juni erstellt. Im September fällt Ihnen auf, dass von Ihrem Girokonto seit Mai keine Teilzahlungsbeträge mehr für den Strom abgebucht wurden. Ihre Nachfragen beim Netzbetreiber bleiben ergebnislos. Bis zum Jahresende haben Sie einen Rückstand von mehr als 1000 Euro. So erging es einem Kunden der Energienetze Steiermark, nennen wir ihn Herrn P., der sich mit seiner Geschichte im Jänner an die Kleine Zeitung wandte. "Wenn etwas ungerechtfertigt abgebucht wird, fällt es wahrscheinlich eher auf als etwas, das plötzlich nicht mehr abgebucht wird - und hohe Nachzahlungen sind auf jeden Fall eine böse Überraschung", sagt er.