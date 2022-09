Wohnen wird immer teurer. Wer mietet, ist in vielen Fällen mit Erhöhungen des Mietzinses konfrontiert. Was es mit den sogenannten Wertsicherungsklauseln in Mietverträgen auf sich hat. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema.

1. Spiegelt sich die Teuerungswelle auch bei den Anfragen an die Mieterschützer wider?

ANTWORT: „Wir haben noch Sommer und ich habe heuer schon die dritte Mietzinserhöhung von meinem Vermieter bekommen, kann das sein?“ Solche Anfragen gehen bei der Mietervereinigung derzeit mehrmals täglich ein. „Bereits im Jahr 2021 gaben mehr als die Hälfte der Mieterinnen und Mieter in einer von uns initiierten Umfrage an, von den Preissteigerungen beim Wohnen sehr bzw. ziemlich stark betroffen zu sein. Die Teuerungswelle der vergangenen Monate hat dieses Problem nochmals neu befeuert“, sagt Christian Lechner von der Mietervereinigung Steiermark und ergänzt: „Die Anfragen zur Mietzinsüberprüfung haben sich mindestens verdreifacht.“ Hat sich der Mietzins bei einer Standard-Wertsicherungsklausel bei freier Mietzinsvereinbarung früher nur alle zwei bis drei Jahre erhöht, wurde heuer vielfach schon mehr als einmal an der Preisschraube gedreht.