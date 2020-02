Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) testete 14 Kinderballons und stellte in vier davon eine besorgniserregende Konzentration krebserregender Inhaltsstoffe fest. Die VKI-Expertin Birgit Schiller erklärt, worauf es beim Umgang mit Luftballons ankommt.

Die höchste Belastung mit krebserregenden Nitrosaminen entdeckte der VKI in Luftballons von Shuaian Ballons, die Amazon verkauft © (c) Pixel-Shot - stock.adobe.com

Der VKI hat die Kinderluftballons auf die Belastung mit Nitrosaminen und nitrosierbaren Bestandteilen untersucht, das sind krebserregende Stoffe. Hier geht es zum kostenpflichtigen Test. Vier der Produkte haben die zulässigen Grenzwerte so weit überschritten, dass sie gar nicht in den Handel hätten kommen dürfen. Aber Nitrosamine sind ja auch in vielen anderen Produkten enthalten. Sind Luftballons dabei überhaupt der Rede wert?