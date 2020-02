Plastik-Alternativen Boom bei Bio-Verpackung: Wie grün ist die Hülle der Fülle?

Gläserne Nachfrage, Öko-Innovationen, verpackte Plastikfreiheit und grüne Mascherl: Die Trends der weltgrößten Biomesse in Nürnberg – und was jeder tun kann.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© MP2 - Fotolia

Der Weg zwischen grün und grünem Mascherl ist bisweilen kurz. 20 Zentimeter zum Beispiel im Fall der Bio-Spaghetti „Espressi“, die auf der weltgrößten Biomesse in Nürnberg als besonders energiesparend angepriesen werden – weil man sie nur zwei Minuten kochen muss.

Oder, wenn die Bio-Trinkhalme aus glutenfreiem Pastateig gleich einmal als „Lösung einer der größten Plastikmüllprobleme der Welt“ herhalten sollen.

Unbestritten ist, dass auf dem globalen Branchentreffen mit fast 4000 Ausstellern eine möglichst nachhaltige Hülle schon ebenso wichtig erscheint wie die Bio-Fülle. Von Bioplastik über Graspapier bis zur Burgerschachtel, die binnen weniger Tage kompostiert sein soll: „Es hat sich auf dem Gebiet – auf Druck der Kunden – zuletzt extrem viel getan“, sagt Elmar Schwarzlmüller, Abfall- und Ressourcen-Experte der Umweltberatung.

Nachhaltige Verpackungen: Sechs Alternativen zu Plastik Bienenwachstücher: Idee geht um die Welt

„Die Nachfrage ist riesig“, sagt Benedikt Wurth, „die Leute wollen keine Jause in Alufolie mehr.“ Der Waldviertler war 2016 mit „Jausnwrap“ einer der ersten Anbieter von Bienenwachstüchern zum Frischhalten von Brot, Obst und Jause. Auf der weltgrößten Biomesse in Nürnberg bieten dies neben ihm schon sieben weitere an. Neuerdings produziert sogar die Immo-Tochter der Stadt Graz GBG eigene Bienenwachstücher. Wurth: „Früher war es schwierig mit behördlichen Hygienevorschriften, das hat sich nun aber professionalisiert.“ Dunst Bienenwachstücher werden zur Verpackung von Obst, Brot und Jause eingesetzt. Dunst Graspapier - Creapaper

„Mein Ziel ist es, den Kaffeebecher zu revolutionieren.“ Sätze wie diesen hört man in der Verpackungsszene derzeit häufig. Auf der Biomesse Nürnberg gab ihn Creapaper-Chef Uwe D’Agnone zum Besten. Der Deutsche hat 2012 ein Patent angemeldet, wie er Papier und Kartonverpackungen aus Gras (von nicht für Landwirtschaft genutzten Flächen) herstellt. Viele Handelsketten haben es bereits im Sortiment. Laut D’Agnone brauche die Produktion weniger Wasser als bei Holz. Der Betrieb hat 50 Mitarbeiter, will bald an die Börse. CREAPAPER Bioplastik: Von Zucker bis Mais

Maisstärke und Zuckerrohr sind aktuell hoch im Kurs, wenn es um, „Bio-Plastik“ aus nachwachsenden Rohstoffen geht. Beim nahe Wien ansässigen Gewürzmühlenhersteller Joma hat man reagiert („weil wir so oft danach gefragt wurden“) und nun Produkte aus Biopolymeren im Angebot, die auf Zuckerrohr (Mühlen) oder Mais (Creme-Behälter) basieren. Sie machen rund zehn Prozent der Menge aus – Tendenz steigend. Immer mehr Firmen versuchen sich auch in Herstellung von Bio-Plastikfolien etwa aus Erdäpfelstärke. Dunst Konzentrate: Aus eins mach fünf

Apfel- und Orangensaft basieren heute meist auf Fruchtkonzentraten, die bei Großherstellern wieder mit Wasser verdünnt werden. „Warum macht man das nicht daheim? Wir haben zu Hause das beste Wasser, das wir nicht quer durch die Länder und im Einkaufskorb transportieren müssen“, sagen Martina Giczy und Bernhard Gager. Beide waren in der Fruchtsaftindustrie tätig, ehe sie mit ihrem Start-up „Green Bag“ nun Fruchtsaftkonzentrate zum Selbermischen (1 Teil Saft, 4 Teile Wasser) in Öko-Verpackung anbieten. Dunst Ohne Kunststoffschicht: Wasser gegen Fett

Wie verhält sich eine Verpackung, wenn sie mit Feuchtigkeit oder Fett in Berührung kommt? Dies ist eine der Hauptfragen, die bisher für Kunststoff-Beschichtungen gesprochen hat. Umso heftiger wird nun an „nassfestem“ Karton geforscht. Die deutsche Firma Greenbox setzt auf Burgerschachteln aus Bagasse (Nebenprodukt der Zuckererzeugung), das Unternehmen „Bunzl“ indes will einen Weg gefunden haben, wie man Karton-Würstelteller & Co. mit einer auf Wasser basierenden „Fettbarriere“ herstellt. Bunzl Gläserne Renaissance

„Wir waren immer da. Und plötzlich steigt die Nachfrage enorm“, sagt Anita Leitner vom Köflacher Glas-Primus Stölzle Oberglas. Der aktuelle Megatrend, Plastik- durch Glasverpackung zu ersetzen (in Österreich derzeit bei Milchprodukten und Soda-Flaschen), wirke sich positiv auf die Nachfrage aus. Der Nachteil des Gewichts werde von Positivem (Glas ist geruchsneutral, recyclebar und Pfandsystem-tauglich) überflügelt. Verkaufsschlager bei Stölzle: „Omas Einmachglas, das viele für die tägliche Obst- und Salatjause“ nehmen. Ulrich Dunst 1/7

Nachhaltige Musterschüler?

Das Problem: Nicht jede Verpackung, die biologisch abbaubar ist, ist gleichzeitig ein nachhaltiger Musterschüler. „Man darf nicht glauben, dass Bioplastik aus Zuckkerrohr ein regionales Produkt ist, dessen Rohstoffe extensiv hergestellt wurden.“ Zudem treten im Windschatten auch gut verkaufte, aber sinnbefreite Selfmade-Gütesiegel a la „Zu 98 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen“ auf.

Der enorme Anstieg der Kunststoffproduktion hat ja damit zu tun, dass es Produkte im Überfluss gibt, die noch dazu oft einzeln verpackt sind. Elmar Schwarzlmüller, Umweltberatung

Was also können Konsumenten tun, die’s richtig machen wollen? „Der Hauptschritt ist sicher“, rät: „im Konsum Unnötiges zu reduzieren. Der enorme Anstieg der Kunststoffproduktion hat ja damit zu tun, dass es Produkte im Überfluss gibt, die noch dazu oft einzeln verpackt sind.“

Weiters gilt: Jede Verpackung, die mehrmals verwendet wird – und sei es ein Plastiksackerl – ist nachhaltiger als Einwegverpackung. Dass Mehrweg-Pfandsysteme nun etwa bei Milch und anderen Getränken wieder eingeführt würden, sei ein „wichtiger Schritt“, so der Experte der Umweltberatung, der warnt: „Nur auf Bioverpackung umzusteigen und sonst alles gleichzulassen, ist zu bequem. Man muss schon insgesamt bewusster vorgehen beim Konsum.“

Biofach in Nürnberg: Streifzug durch die größte Bio-Messe der Welt