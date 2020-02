Facebook

BIOFACH und VIVANESS 2020 © (c) NuernbergMesse (Hans-Martin Issler)

Wer hier mit Plastiksackerl spazieren geht, macht sich verdächtig. Wer seine Lebensmittel gar in Plastik verpackt, wird von den 55.000 Besuchern aus jeder Ecke der Welt fast schon so gemieden wie das Weihwasser vom Beelzebuben. Die bunte Welt der Öko-Branche (Ausnahme China, wie gestern berichtet) gibt es dieser Tage druckverdichtet auf ihrer globalen Leitmesse, der Biofach in Nürnberg zu sehen. Im Gegensatz zu vergangenen Jahren ist Plastik hier fast zur Gänze verschwunden.