Steaks zählen zu den absoluten Favoriten, wenn in unseren Breitengraden der Grill angeworfen wird. Doch: Rare, medium oder well done - Wie durchgebraten man das Steak bevorzugt , ist absolute Geschmackssache.

Die einfachste Methode, die Garstufe seines Steaks zu bestimmen, ist die Kerntemperatur. Sollte man aber gerade kein Grillthermometer zur Hand haben, prüft man sie einfach mit dem Fingertest. Wie das geht? Man benötigt nur die Hände sowie Fingerspitzengefühl. Man legt den Daumen und jeweils einen Finger derselben Hand aneinander und drückt mit dem Zeigefinger deiner anderen Hand locker in den Handballen. Wie es dann weiter geht, erklärt Grillexpertin Yulia Haybäck in folgenden Video: