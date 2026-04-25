für 1 Person
Cordon bleu
- 150 g Fleisch (meist Schwein oder Huhn, dünn geklopft)
- 50 g Gruyère-Käse
- 50 g Beinschinken
- Mehl
- 1 Ei
- Semmelbrösel
- Salz
- Fett zum Frittieren (z. B. Öl oder Butterschmalz)
Fleisch dünn klopfen und leicht salzen.
Dieses Video könnte Sie auch interessieren
Mit Käse und Schinken belegen. Zusammenklappen oder einrollen und gut andrücken.
Panieren: zuerst Mehl, dann Ei, dann Semmelbrösel.
In heißem Fett goldbraun frittieren bzw. ausbacken.
Petersilienerdäpfel
- ca. 250–300 g Erdäpfel (festkochend)
- 1–2 EL Butter
- 1–2 EL frisch gehackte Petersilie
- Salz
Erdäpfel mit Schale kochen, dann schälen und in gleich große Stücke schneiden. In Salzwasser etwa 15–20 Minuten weich kochen.
Wasser abgießen und die Erdäpfel kurz ausdampfen lassen.
Butter in den Topf geben und die Erdäpfel darin schwenken.
Mit Salz abschmecken und die frisch gehackte Petersilie unterheben.