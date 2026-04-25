für 1 Person

Cordon bleu

150 g Fleisch (meist Schwein oder Huhn, dünn geklopft)

50 g Gruyère-Käse

50 g Beinschinken

Mehl

1 Ei

Semmelbrösel

Salz

Fett zum Frittieren (z. B. Öl oder Butterschmalz)

Fleisch dünn klopfen und leicht salzen.

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Mit Käse und Schinken belegen. Zusammenklappen oder einrollen und gut andrücken.

Panieren: zuerst Mehl, dann Ei, dann Semmelbrösel.

In heißem Fett goldbraun frittieren bzw. ausbacken.

Petersilienerdäpfel

ca. 250–300 g Erdäpfel (festkochend)

1–2 EL Butter

1–2 EL frisch gehackte Petersilie

Salz

Erdäpfel mit Schale kochen, dann schälen und in gleich große Stücke schneiden. In Salzwasser etwa 15–20 Minuten weich kochen.

Wasser abgießen und die Erdäpfel kurz ausdampfen lassen.

Butter in den Topf geben und die Erdäpfel darin schwenken.

Mit Salz abschmecken und die frisch gehackte Petersilie unterheben.