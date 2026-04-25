Jetzt ist wieder Spargelzeit. Und der Liegl am Hiegl, das gepflegte Landrestaurant unweit des Längsees, hat sich auch als Spargelwirt einen Namen gemacht. Apropos: Um die Spargelwirte, zuletzt „Die Aufkocher“, ist es ruhiger geworden, nur mehr einige dieser einst führenden Kärntner Wirtekooperation machen als Einzelkämpfer weiter.

Der Liegl, bekannt durch eigene Landwirtschaft mit Schweinehaltung, hat die Öffnungszeiten etwas reduziert, donnerstags und freitags wird abends gekocht, an Wochenenden auch mittags. Wirtin Elisabeth Warmuth widmet sich nebenbei der Töpferkunst, die natürlich am Tisch zum Einsatz kommt und im Extrazimmer zum Verkauf steht.

Die Speisenkarte ist bewusst klein gehalten, saisonal inspiriert und deshalb zur Zeit dem Spargel verpflichtet. Vorweg gibt’s traditionell Gedeck – das steht hier mit 7,20 Euro zu Buche, beinhaltet eine Kostprobe vom Käsesüppchen mit Blauschimmelkäse vom Nuart (köstlich intensiv), etwas hausgemachte Salami, Topfen-Schnittlauchaufstrich und Leberwurstaufstrich sowie hausgemachte Brote.

Lavanttaler Solospargel mit bis zu sechs Beilagen

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Hernach könnte man hausgemachte Sulze (Wirt Michael Warmuth ist Fleischhauer) kosten, wir bevorzugen aber den Dotterraviolo, in dem sich flüssiger Eidotter, geräucherter Schafskäse vom Nuart, Spargel und Erbsenschoten mit Wildreis um die Gunst des Gastes bemühen. Schmeckt gut, ja, und ist am hausgemachten Warmuth-Teller hübsch anzuschauen.

Lavanttaler Solospargel vom Sternath wird hier mit bis zu sechs Beilagen serviert, vom herzhaft geräucherten Schinken über Hollandaise, Brösel-Zitronen-Butter, Bärlauch und Ei, Speck bis Nuarts Schafskäse. Ja, da hat man die köstliche Qual der Wahl und der Spargel ist auf den Punkt gegart.

Alternativen? Bratwurst, hausgemacht, ist laut Kritik eines kundigen Freundes „mega“, sie wird mit Schwartlpops, Senfcreme, Sauerkraut und Kipfler-Erdäpfel serviert und ist mit 19,50 Euro günstigstes Fleischgericht. Nichtfleischige bestellen gerne Kasnudel, die haben als besonders kleine und feine Vertreter ihrer Gattung bei Liegl Tradition, werden mit Salat (sehr neutral abgemacht) serviert.

Als Dessert sind die Kletzennudeln ein Hit, wobei: Der Limoncelloschaum mit Schwarzbeersorbet ist auch ein Hammer. Top: die Weinauswahl.