Wirt sein sei ein „Scheißjob“, meinte Harald Irka unlängst zur besten Sendezeit im ORF. Nicht wenige Gastronomen rümpften ob dieses unflätigen Sagers die Nase, andere zeigten sich begeistert von der unverblümten Offenheit des Kochs, der eines der höchstdekorierten Restaurants der Steiermark führt: Das „Harald Irka am Pfarrhof“ in St. Andrä im Sausal hat vier Hauben, einen Michelin-Stern und verfügt mit seinen historischen Gewölbedecken über einen der schönsten Gasträume der Region. Die Frage, die sich bei meiner Einkehr stellte, lautete: Hat Irka nun die Freude am Kochen verloren – und wenn ja, schmeckt man das?

Saiblings-Bauchtatar, Gemüsemayo, Laugenstangerl. © Lucas Palm

Die kurze Antwort lautet zweimal: nein. Das zeigt sich gleich zu Beginn des Menüs, das zwischen 160 Euro und 190 Euro kostet, mit Weinbegleitung jeweils 230 Euro oder 280 Euro (nota bene: Im Wirtshaus gibt’s auch à-la-Karte-Gerichte). An diesem Abend spielt sich Irka virtuos mit allerhand Teilen vom Saibling. Mit dem Bauch etwa, der als grobwürfeliges Tatar in einer sämigen Gemüsemayonnaise schwimmt. Flankiert wird es von einem Laugenstangerl, das mit subtilen Räucheraromen augenzwinkernd eine erstaunlich herzhafte Note entfaltet.

Zander-Kimchi, Beurre blanc, Poivrade, Kohlrabi, Bachkresse, Mohnmiso. © Lucas Palm

Und auch beim frühlingshaftesten Gang des Menüs gibt es keine Anzeichen, dass Irka die Freude an seinem Job verloren hat: Das Kopfsalat-Gazpacho mit Pistazie, Eiszapfen und Wildkräutersalat ist eine virtuos-verspielte Liebeserklärung an das neu erwachte Leben im Garten. Der Saiblingsrücken, der sich unter all diesen grünen Texturen befindet, taugt dabei eher als roter Faden des Menüs denn als Protagonist. Und überhaupt: Bei den insgesamt elf Speisen gibt’s auch andere Proteinquellen als den Saibling. Miesmuscheln oder Zander etwa (wenn auch eine Spur über den glasigen Garpunkt), mit einer treffsicheren Kimchi-Beurre-Blanc-Sauce.

Stubenküken, Morcheln, Sauce Albufeira, Spargel. © Lucas Palm

Die größte Überraschung jedoch bot der Hauptgang. Während er in vielen Spitzenrestaurants immer öfter zum langweiligsten Teller einer Menüabfolge verkommt, zündet Irka ein Feuerwerk, das ihn endlich wieder als Höhepunkt versteht: zarte Scheiben Stubenküken und ein saftiges Brioche schwimmen in Sauce Albufeira, dazu gibt’s Morcheln (die ersten heuer!), Spargel, Foie gras und Pot au Feu. Für die Weinbegleitung vertraue man sich getrost René Kolleger, dem Gault&Millau-„Sommelier des Jahres“, an, der zusammen mit Harald Irkas Lebensgefährtin Lisa Gasser ein fulminantes Gastgeber-Duo bildet.