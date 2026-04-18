Österreich hat kulinarisch selten ein Problem gehabt – eher ein Kommunikationsproblem. Man konnte hier immer gut essen, oft sogar sehr gut. Nur wurde das lange als Selbstverständlichkeit behandelt, nicht als Stärke, die man offensiv nach außen trägt. Inzwischen hat sich der Ton verändert. Kulinarik ist kein Beiwerk mehr, sondern strategischer Kern. „Wir haben die Kulinarik jetzt als Fokus genommen“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger. Ein Satz, der nach nüchterner Planung klingt – und doch eine kleine Zeitenwende beschreibt.

Was sich im vergangenen Jahr verändert hat, lässt sich weniger in Zahlen messen als in Bewegung. Neue Initiativen, mehr Zusammenarbeit, mehr Selbstbewusstsein innerhalb der Gastro-Branche. „Es hat sich jeder für den anderen gefreut“, erinnert sich Steharnig-Staudinger an den emotionalen Neustart. „Das war eigentlich das Schönste.“

Köche wie Thomas Gruber aus dem „Gasthaus Zirngast“ in Schladming engagieren sich stark für Slow Food und regionale Küche. © Martin Huber

Und dennoch: Die große Wirkung entfaltet sich langsam. Aus einzelnen Betrieben kommen Geschichten von Gästen aus fernen Märkten, die plötzlich in abgelegenen Regionen auftauchen. „Auf einmal haben sie Gäste aus Peru oder aus Asien“, sagt sie. Ein Signal, dass sich etwas verschiebt – wenn auch noch nicht flächendeckend.

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Denn die Unterschiede im Land bleiben. Während touristisch starke Regionen den Rückenwind schneller aufnehmen, tun sich andere schwerer. Der urbane Raum zieht weiterhin stärker als das entlegene Wirtshaus. Ein strukturelles Gefälle, das sich nicht über Nacht auflösen wird. Die strategische Antwort darauf ist bewusst breit angelegt. Österreich will sich nicht nur über Spitzengastronomie definieren, sondern über das Zusammenspiel mit der Wirtshauskultur. „Wir können zwar über Sterneküche sprechen, aber Fakt ist, dass wir diese Wirtshauskultur in den Vordergrund stellen müssen“, sagt Steharnig-Staudinger.

Das ist mehr als ein Kompromiss – es ist eine Positionierung. Denn genau diese Breite ist es, die Österreich von vielen anderen Ländern unterscheidet. „Im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben wir da eine USP“, sagt sie. Gemeint ist die Qualität in der Fläche: die Möglichkeit, nicht nur einmal herausragend, sondern durchgehend gut zu essen.

Die österreichische Bandbreite ist groß: Jeremias Riezler aus Vorarlberg interpretiert Riebl aus Vorarlberger Riebelmais mit Walserstolz Bergkäse, während Theresia Palmetzhofer verbrannte Krautrolle mit Karottensauce, Topfen und knusprigem Emmer serviert. © Martin Huber

International kommt das an. Studien zeigen, dass gerade diese Mischung aus Regionalität, Tradition und Atmosphäre besonders geschätzt wird. „Was wir am meisten schätzen, ist diese Wirtshauskultur, diese Gemütlichkeit“, so Steharnig-Staudinger. Eine Stärke, die sich schwer inszenieren lässt – und gerade deshalb wirkt. Gleichzeitig bleibt die Frage, wie daraus ein klares Profil entsteht. Vielfalt ist ein Vorteil, kann aber auch diffus wirken. Zwischen Fine Dining, Almkulinarik und regionaler Tradition entsteht ein breites Bild, das nicht immer leicht auf den Punkt zu bringen ist.

Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit klassischen Gerichten. Warum ein Schnitzel oder ein Knödel nicht stärker in Richtung Spitzengastronomie gedacht wird, bleibt offen. Die Idee steht im Raum – die konsequente Umsetzung weniger. Vielleicht liegt genau hier eine Chance: weniger Nebeneinander, mehr Verbindung. Denn dass beides zusammengehört, daran lässt Steharnig-Staudinger keinen Zweifel. „Uns muss beides gelingen“, sagt sie. „Es soll sich ergänzen und nicht ausschließen.“

Ein weiteres Thema, das zunehmend an Gewicht gewinnt, ist die Sichtbarkeit von Frauen in der Branche. Viele arbeiten in den Küchen, wenige stehen im Rampenlicht. Die Gründe sind vielschichtig, die Lösungsansätze vorsichtig formuliert. „Sie dürfen ruhig darüber erzählen, was sie Gutes tun“, sagt Steharnig-Staudinger. Ein Appell – und gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass Sichtbarkeit noch immer aktiv hergestellt werden muss.

Die Kärntnerin Verena Stattmann ist neben Elisabeth Grabmer eine von zwei Sterneköchinnen Österreichs. © KK

International funktioniert die Erzählung bereits punktuell. Bei Großveranstaltungen oder Präsentationen im Ausland entsteht jener Aha-Effekt, den man sich langfristig erhofft. „Das sorgt für Wow-Effekte“, sagt sie. Vor allem dort, wo die Kombination aus Qualität und Gastfreundschaft unmittelbar erlebbar wird. Was bleibt, ist ein Land in Bewegung. Österreich ist kulinarisch sichtbarer geworden, selbstbewusster auch.

Die Voraussetzungen sind da: starke Betriebe, gute Produkte, funktionierende Strukturen.

Der nächste Schritt wird schwieriger. Es geht nicht mehr nur darum, zu zeigen, was man kann – sondern zu entscheiden, wofür man stehen will. Oder, wie Steharnig-Staudinger es formuliert: „Wir haben einen guten Startpunkt.“

Was daraus wird, ist noch offen.