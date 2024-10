Die bunte Farbenpracht der Natur, eine mystische Morgenstimmung und kulinarische Köstlichkeiten wie eine Kürbissuppe machen den Herbst zu wohl einer der ruhigeren Jahreszeiten.

Auf der Social-Media-Plattform TikTok kommt an aktuell kaum an Halloween oder Herbst inspirierten Kulinarik-Videos vorbei. Wer sich noch mehr in Herbst-Stimmung bringen möchte, für den haben wir hier drei Rezepte, die perfekt für einen Fernsehabend auf der Couch oder einen Spieleabend mit Freunden sind.

Pizzakürbis

Als Basis dient natürlich ein Pizzateig. Dieser wird ausgerollt und in gleich große quadratische Stücke geschnitten. Danach einen Esslöffel Tomatensauce in der Mitte platzieren und mit dem üblichen Pizzabelag (zum Beispiel Schinkenstückchen, Mais und Käse) füllen. Etwas Oregano darf natürlich auch nicht fehlen.

Dann die Ecken zusammenführen und den Teig zu einer Kugel formen. Eine Schnur diagonal um das Bällchen binden, bis es eine Kürbisform hat.

Circa 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Die Schnur entfernen, eine halbe Salzstange in die Mitte stecken und schmecken lassen.

Tortillakürbis

Wem das Kürbisschnitzen zu anstrengend ist oder keine Zeit dafür hat, der kann sich zu Hause sein Abendessen „schnitzen“. Dazu braucht man Tortillafladen und geriebenen Käse.

Auf einem Tortillafladen den Käse verteilen und in den anderen Fladen ein Kürbisgesicht schneiden. Danach kommt der „geschnitzte“ Fladen auf den ganzen rauf und in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist. Schnell und einfach - dieses Rezept eignet sich für die ganze Familie.

Apfelringe im Blätterteig

Perfekt für einen leckeren Nachtisch: Einen Apfel in Scheiben schneiden und die Teile des Gehäuses zum Beispiel mit einer Verschlusskappe einer Flasche (vorher waschen) oder einem kleinen Keksausstecher entfernen.

Den Blätterteig in fingerbreite Streifen schneiden und den Apfelring damit ummanteln. Mit etwas Milch bestreichen. In einer Zucker-Zimt-Mischung wenden und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft ca. 15 Minuten goldbraun backen.