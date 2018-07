Facebook

Blähungen © (c) Robert Kneschke - Fotolia (Robert Kneschke)

Normalerweise sind etwa 200 ml Luft im Bauch, in 24 Stunden werden 500 bis 1200 ml Gas wieder abgelassen. Aber: Nach stark blähenden Speisen ist das Zehnfache leicht erreichbar. Ein "Wind" (Flatus) besteht aus 40 Prozent Kohlendioxid und Stickstoff sowie aus geringen Mengen Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, Methan und Sauerstoff. Die "normale" Tagesproduktion schwankt zwischen zehn und 20 Winden.

Um Blähungen vorzusorgen, sollte man auf blähende Speisen wie Linsen, Bohnen, Kraut, Kohl und Zwiebel verzichten. Auch eine langsame Aufnahme der Nahrungsmittel und Sport an frischer Luft hilft in jedem Fall.

Tipps gegen den Blähbauch Bewegen. Häufigste Ursache für einen Blähbauch ist zu wenig Bewegung: Stehen Sie auch im Büro regelmäßig auf! Kauen. Nehmen Sie der Verdauung Arbeit ab, indem Sie gründlich kauen. Ballaststoffe. Gewöhnen Sie den Darm an Ballaststoffe, steigern Sie die Mengen langsam. Frisch essen. Industriell hergestellte Lebensmittel enthalten viele Zusatzstoffe, die blähend sein können. Stress abbauen. Stresshormone blockieren die Verdauung, gönnen Sie sich und dem Darm daher Entspannung.

Lästige Winde und Blähungen bekämpft man am wirksamsten mit Kümmel, Anis und Fenchel. Sie sind sowohl einzeln als auch in der Mischung (zu gleichen Teilen) besonders stark. Der Kümmel ist eines der ältesten Gewürze der Welt. Er hilft gegen krampfartige Magen- und Darmbeschwerden. Für Kümmeltee sind ausschließlich die getrockneten Früchte im Einsatz, denn es ist in erster Linie deren ätherisches Öl, das Linderung verschafft.

Kümmel Foto © Pakhnyushchyy - Fotolia

Kümmel-Tee Ein gehäufter Teelöffel Kümmel wird zerquetscht (z.B. im Mörser) und dann mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergossen. Nach zehn Minuten abseihen. Warm schluckweise trinken.