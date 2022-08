1 Wieso ist das Spurenelement Eisen so wichtig für den Körper?

Der Körper nutzt Eisen für eine Vielzahl von Aufgaben. Vor allem aber wird es für den Aufbau der roten Blutkörperchen benötigt, die für den Sauerstofftransport essenziell sind. Eisen wird auch für die Blutbildung benötigt, dies ist mit ein Grund, wieso es bei Eisenmangel zu einer Blutanämie (Blutarmut) kommen kann. Täglich benötigt der Körper rund ein Milligramm Eisen. Aber: Der Körper kann nur rund ein Zehntel des durch die Nahrung zugeführten Eisens aufnehmen. "Um sein Eisenreservoir zu füllen, ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung wichtig", sagt Sandra Holasek, Ernährungswissenschaftlerin an der Med Uni Graz. "Eisen ist für den Serotoninstoffwechsel wichtig – dieser beeinflusst unsere positive Stimmung." So sei es auch wichtig, bei Depressionen auf die Eisenzufuhr zu achten.