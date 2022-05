Wir sehen im Moment ein konstantes Niveau der Fallzahlen, laut Prognose werden diese Fallzahlen weiter nur langsam sinken – vorausgesetzt es kommt keine weitere Variante auf. Wie verhalten Sie sich denn persönlich – wo tragen Sie noch Maske, besuchen Sie Lokale, testen Sie?

Ich bin erst kürzlich das erste Mal wieder geflogen. Auch das war ungewohnt. Ich versuche überall, wo sich Menschen dicht an dicht bzw. in geschlossenen Räumen aufhalten, Maske zu tragen. Jeder von uns sollte ein individuelles Gespür entwickeln, zu einem „Have a mask in your pocket“, wie es die WHO vorschlägt. Man kann nicht alles vorschreiben, ich hätte gern, dass wir zu einem Selbstverständnis kommen, wo Maske notwendig ist und wo nicht. Ich probiere es täglich selbst aus.