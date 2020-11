Corona, Lockdown, Terror,,Wir müssen uns vor dem 'Angst-Virus' schützen''

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mental gesund durch den zweiten Lockdown © Valerii Honcharuk/stock.adobe.com (Valerii Honcharuk)

Die Welt fühlt sich gerade an wie ein nicht enden wollender Katastrophenfilm: Wie lässt sich so viel Schrecken begreifen?

DORIS WOLF: Seit Beginn des Jahres erleben wir hautnah eine Pandemie, die das Leben jedes Einzelnen in irgendeiner Weise beeinflusst. Dann die Bilder, die am Montagabend aus der Wiener Innenstadt übermittelt wurden. Sie haben uns gezeigt, wie rasch sich Dinge ändern können. Nichts ist selbstverständlich. Trotzdem sollten wir nicht in Panik ausbrechen, sondern einen kühlen Kopf bewahren.