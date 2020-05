Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wie viele Menschen steckt ein Infizierter an? © AP

Wie ansteckend ist das neuartige Coronavirus? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, doch sogenannte Cluster-Analysen geben einen guten Einblick in die Übertragungswege des Virus. Nun ist eine neue Studie dazu aus München erschienen: Ende Januar tauchten die ersten Fälle von COVID-19 bei einer Firma in München auf. Eine chinesische Geschäftsreisende hatte sich zuvor mit SARS-CoV-2 infiziert und steckte bei Meetings einige Mitarbeiter eines Autozulieferers an.