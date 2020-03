Mögliches Medikament entwickelt Josef Penninger: "Die Welt wird eine Lösung finden"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Penninger ist Forscher von Weltruhm. Bereits vor 15 Jahren hat er einen Wirkstoff gegen Coronaviren entwickelt, der nun getestet wird © (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Herr Penninger, Sie wurden in Medien schon als Corona-Retter tituliert: Ist die Rettung wirklich so nahe?

JOSEF PENNINGER: Schön wär’s! Ich hoffe es natürlich, denn wir haben diesen Ansatz schon vor 15 Jahren entwickelt, rund um den Ausbruch mit dem Sars-Virus. Damals wurde der Wirkstoff schon an Gesunden getestet, er ist also ungefährlich und das ist unser großer Vorteil. Ob der Wirkstoff nun auch bei Patienten mit Covid-19 wirkt, werden wir in einer großen placebokontrollierten Studie testen. Der Ansatz ist vielversprechend, ich kann aber nichts versprechen.