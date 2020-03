Facebook

Was auch immer in Österreich rund um das Coronavirus bzw. Covid-19 geschieht, die 1.380 öffentlichen Apotheken und 31 Filialapotheken wollen auf jeden Fall funktionstüchtig bleiben. "Wir wollen den Betrieb mit allen Mitteln aufrechterhalten", sagte am Montag der steirische Apothekerkammerpräsident Gerhard Kobinger am Rande der 53. Wissenschaftlichen Fortbildungstagung der Kammer in Schladming.