Jetzt hat die Grippewelle begonnen © APA/BARBARA GINDL

Nun ist es also so weit: Das österreichische Influenza-Netzwerk hat den offiziellen Beginn der Grippewelle in Österreich verkündet. "Wir sehen seit Kalenderwoche 3 einen massiven Anstieg von Fällen der echten Grippe in ganz Österreich", sagt Fachärztin Monika Redlberger-Fritz. In der Vorwoche gab es alleine in Wien knapp über 6.000 Grippefälle und grippale Infekte.