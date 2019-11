Gefährliches Spielzeug Diese Geschenke werden Kindern gefährlich

Hustenreiz ohne sonstige Erkältungssymptome ist Anzeichen für eingeatmete Kleinteile

„Durch Einatmen können kleine Gegenstände – oft von den Eltern unbemerkt – sehr tief in die Lunge oder in die Bronchien gelangen. Auch wenn das Kind anfangs beschwerdefrei ist, entwickelt sich nach wenigen Tagen ein unerklärlicher Hustenreiz. Gibt es keine weiteren Symptome, die auf eine Erkältung hinweisen, bitte den Arzt aufsuchen und die Lunge kontrollieren lassen! Denn eingeatmete Kleinteile können die Ursache für den Hustenreiz sein“, betont Till.



Bei Verschlucken von Batterien, Magneten, Münzen, metallischen Objekten:

Ab ins Spital!

Hat das Kind ein Kleinteil verschluckt, wird dieses in der Regel über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Verbleiben die Teile aber im Magen, ist eine medizinische Behandlung erforderlich. Unbedingt zum Arzt bzw. ins Spital müssen Kinder, wenn sie folgende Dinge verschluckt oder eingeatmet haben:



• Batterien: Im feuchten Milieu des Verdauungstraktes kommt es durch die Entladung der Batterie zu einer Schädigung des anliegenden Gewebes. Weiters kann die Batterie im sauren Magensaft selbst arrodiert (undicht) werden, was zur Freisetzung von Quecksilber und anderen extrem alkalischen Bestandteilen führt. Abgesehen von der Ätzwirkung der Lauge beinhalten manche Knopfbatterien über 5g Quecksilberoxid – das ist mehr als die geschätzte tödliche

Dosis für Erwachsene!



• Magnete: Mehrere Magnete ziehen sich an – auch im Dick- oder Dünndarm über zwei

Darmwände hinweg. Bleibt dies unbemerkt, kann sich die Darmwand entzünden und absterben.

Ein Durchbruch der Darmwand kann die Folge sein.



• Münzen: Euro-Münzen sind nickelhaltig und können eine allergische Reaktion auslösen.



• Metallische Objekte: Bei metallischen Gegenständen ist die Form und Lage ausschlaggebend, ob der natürliche Abgang abgewartet werden kann.